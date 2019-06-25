Birden gözden kayboldu: Adı gibi "Melek" oldu
Antalya'nın Kaş ilçesinde anne ve babasının çalıştığı otelde havuza düşen 2 yaşındaki Melek Süer boğuldu.
Antalya'nın Kaş ilçesinde anne ve babasının çalıştığı otelde havuza düşen 2 yaşındaki Melek Süer boğuldu. Olay, dün akşam saatlerinde Kaş'ın Patara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde çalışan Emine ve Abdullah Süer çiftinin kızı Melek, bir anda gözden kayboldu. Tedirgin olan anne, kızını otelin içinde aramaya başladı. Yüzme havuzuna giden anne, suyun içinde cansız vaziyette duran minik Melek'i gördü. Çağrılan ambulansla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Melek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren minik Melek'in cenazesi Kaş'ın Sütleğen Mahallesi'nde defnedildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.
(Talip Demirci/İHA)
Kaynak: İHA
İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri