Birçok ülkeden İsrail'e 'gerilimi azaltma' çağrısı
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Birçok ülkeden İsrail'e 'gerilimi azaltma' çağrısı

Birçok ülkeden İsrail'e 'gerilimi azaltma' çağrısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Birleşmiş Milletler, (BM), ABD, İngiltere ve İran, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olaylarının azaltılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler, (BM), ABD, İngiltere ve İran, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olaylarının azaltılması çağrısında bulundu.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine tepkiler sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İsrail'e işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddet nedeniyle tepki göstererek, "İsrail, İslam'ın en kutsal bayramında İslam'ın en kutsal 3. Camii'nde masum ibadet eden sivilleri de vurdu.Mescid-i Aksa saldırı altındadır" ifadelerine yer verdi.  Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınandı.

BM'DEN İSRAİL'E ÇAĞRI: YIKIM VE TAHLİYELERİ DURDURUN

BM Genel sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddetin yanı sıra Şeyh Cerrah mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden olası tahliyesi konusundaki derin endişesini dile getirdiğini aktardı. Açıklamada, "Guterres, uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülükler doğrultusunda İsrail'i yıkım ve tahliyeleri durdurmaya çağırıyor" denildi.

İSRAİL'İN ÖNLEMLERİ YASA DIŞI

Norveç'in New York'taki BM misyonunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Siyasi, dini ve diğer liderlerin bu tehlikeli durumu hafifletmesi için ellerinden geleni yapması önem arz ediyor. 1967'den beri işgal altında olan Filistin bölgesinin demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm önlemler yasa dışıdır" denildi.

ABD VE İNGİLTERE'DEN GERİLİMİ AZALTMA ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pazartesi günü Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırılarının 'derhal'  durdurulması gerektiğini söyleyerek,tarafları gerilimi azaltmak için adımlar atmaya çağırdı.  ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price de, Hamas'ın İsrail'e roket saldırılarının 'kabul edilemez bir gerginlik tırmanışı' olduğunu ifade ederek, ABD'nin Kudüs'te sükuneti desteklediğini belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık, Kudüs'e ve İsrail içindeki yerlere roket atılmasını kınıyor. Kudüs ve Gazze'de devam eden şiddet sona ermelidir. Tüm tarafların gerilimi düşürmesine ve sivil nüfusun hedef alınmasına son verilmesine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'TE YAŞANANLAR

İşgal altındaki Doğu Kudüs, İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki tansiyonu yükseltiyor. İsrail güçleri, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. İsrail'e Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılar nedeniyle ültimatom veren Hamas, Batı Kudüs ve İsrail'in güneyine roket saldırıları düzenledi. Hamas'ın saldırı sonrası İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonrası aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi şehit olurken 103 Filistinli de yaralandı. 


Birçok ülkeden İsrail'e 'gerilimi azaltma' çağrısı
Birçok ülkeden İsrail'e 'gerilimi azaltma' çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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