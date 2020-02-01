Birçok ülke koronavirüs nedeniyle uçuş seferlerinde değişikliğe gitti

01.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:08

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye de sıçrayan koronavirüsü (2019-nCoV) nedeniyle birçok ülke ve havayolu şirketi Çin'den ya da Çin'in belirli bölgelerine olan uçuş seferlerinde değişikliğe gitti.

Koronavirüs (2019 – nCoV) sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 11 bin 374'e; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 259'a yükselirken, virüsün sıçradığı ülkeler de dahil birçok ülke virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için bir dizi önlemler aldı.

Bu kapsamda, İran ve Özbekistan Çin'e ve Çin'den gelen uçuşları geçici olarak askıya aldı. Vuhan harici, Çin'de olan ve geri dönmek isteyen Özbek vatandaşlarının ise çarter uçuşlarla geri dönebileceği belirtildi.

Öte yandan Vietnam ise salgına karşı 'önlemleri arttırmak' için tüm Çin uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. Bu önlemin Çin ve Vietnam arası güzergahı olan tüm havayolu şirketlerini kapsadığı bildirildi.

Türkmenistan Hava Yolları ise başkent Pekin'e ve Pekin'den olan uçuşları askıya alırken, Katar Hava Yolları da uçuşlarını askıya alacağını bildirdi.

Bangladeş ve Endonezya Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasına katılırken, Tayland da vatandaşlarını tahliye edeceğini açıkladı.

Kaynak: DHA