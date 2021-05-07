Birçok suçtan aranan ve polisten kaçmak için balkondan balkona atlayan zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Birçok suçtan aranan ve polisten kaçmak için balkondan balkona atlayan zanlı yakalandı

Birçok suçtan aranan ve polisten kaçmak için balkondan balkona atlayan zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de birçok suçtan aranan ve saklandığı binanın 6'ncı katından 2'nci katına balkondan balkona atlayarak inen zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mersin'de birçok suçtan aranan ve saklandığı binanın 6'ncı katından 2'nci katına balkondan balkona atlayarak inen zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "evden hırsızlık", "gasp" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından aranan S.E'nin (37), İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir sitede saklandığını tespit etti.

Savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda söz konusu binanın etrafını saran polis ekiplerini gören zanlı, binanın 6'ncı katından 2'nci katına balkondan balkona, korkulukları kullanarak atladı.

S.E, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada, çalıntı televizyon bulundu.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, zanlının polisten kaçmak için balkondan balkona atladığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Eşi tarafından öldürüldü; sesleri uyanan kızı cesediyle karşılaştı (2)- Yeniden
Eşi tarafından öldürüldü; sesleri uyanan kızı cesediyle karşılaştı (2)- Yeniden
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Birçok suçtan aranan ve polisten kaçmak için balkondan balkona atlayan zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 18:01:13. #1.14#

title