Birçok özelliği ile Türkiye'de tek
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Birçok özelliği ile Türkiye'de tek

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Güncel

Birçok özelliği ile Türkiye'de tek İlk kez Muğla yangınında kullanılıyor Birçok özelliği ile Türkiye'de tek olan orman yangınları koordinasyon ve yönetim merkezi aracı ilk kez Muğla'da süren orman yangınlarında kullanılıyor.

Birçok özelliği ile Türkiye'de tek

İlk kez Muğla yangınında kullanılıyor

MUĞLA - Birçok özelliği ile Türkiye'de tek olan orman yangınları koordinasyon ve yönetim merkezi aracı ilk kez Muğla'da süren orman yangınlarında kullanılıyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarında kullanılmak üzere yapımı tamamlanan koordinasyon ve yönetim merkezi aracı, ilk kez Muğla'da süren orman yangınlarında kullanılıyor.

6x6 olmasıyla zorlu arazi koşullarında yoluna devam edebilen araç, uydudan desteklenen internet sistemleri ile her koşulda çevrimiçi olarak görev yapabiliyor. Jeneratör ve güneş enerji sistemleriyle ara vermeksizin her koşulda çalışabilen araçta, toplantı ofisi içerisinde bulunan 4 ekranda orman yangınına ait istenilen her detay aynı anda görüntülenebiliyor.

İHA'dan gelen görüntüler anında ekranda

Araç takip sistemi ile yangın söndürme araçlarının sahadaki konumlarına gerçek zamanlı olarak ulaşabilen araç, bu sayede yangına etkili müdahale edilmesine de yardımcı oluyor. İnsansız hava araçlarından gelen anlık görüntülerle yangın durumu değerlendirmesi de yapılabilen araçta; sıcaklık, nem ve rüzgar durumları da anlık olarak takip edilebiliyor.

Termal kamera ile ısı kaynağı tespiti

Üzerinde bulunan kamerası ile yakın çevresinin canlı yayınını yapabilme kabiliyetine sahip araç, canlı yayın yapabilen ve termal kamera ile yangındaki ısı kaynaklarını tespit edebilen bir insansız hava aracına da sahip. Bu özelliği ile Türkiye'de tek olan araç, bu insansız hava aracı sayesinde yanan alan ölçümü de yapabiliyor.

Üzerindeki telsiz sistemleri ile yangın alanındaki araçların yönlendirilmesine de olanak sağlayan araçta, birbirine uzak araçların irtibatı için bir de telsiz rölesi bulunuyor.

Bu özelliklerin tamamını bünyesinde barındırmasıyla Türkiye'deki ilk ve tek tam donanımlı koordinasyon ve yönetim merkezi olan aracın Muğla'da süren orman yangınlarının kontrol altına alınması bakımından büyük rol oynayacağı ifade edildi.

Birçok özelliği ile Türkiye'de tek
Birçok özelliği ile Türkiye'de tek
Birçok özelliği ile Türkiye'de tek
Birçok özelliği ile Türkiye'de tek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten

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