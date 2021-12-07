YALOVA (Habermetre) - BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMALAR BİTİRİLDİ

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yalova Belediyesi ekipleri, birçok mahalleye ve sokağa yapmış olduğu dokunuşlarla güzelleştirirken, modern bir hale gelmesini de sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde Mustafakemalpaşa Mahallesi Kemer Köprü Caddesi köprü üzerinde bulunan kaldırımlar yenilenirken, aynı cadde üzerinde bulunan Neşe Sokak da ise parke yol yapımı kısa sürede tamamlandı. Ayrıca yine aynı mahallede 30 yıldır dokunulmayan Salı Çıkmazı'nın yapılmasını isteyen ve taleplerini Başkan Vekili Tutuk'a ileten mahalle sakinlerinin parke sorunu da çözüldü. Tüm mahallerde aralıksız olarak çalışan ekipler, Dere Mahallesi Mavi Sokak da ise desenli kaldırım yenileme çalışmasını kısa sürede bitirdi.

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