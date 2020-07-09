Birçok nedenden ses estetiği talep görüyor Birçok nedenden ses estetiği talep görüyorDÜNYADA her geçen gün talebin artığı estetik cerrahide ses estetiği de talep görüyor.

Birçok nedenden ses estetiği talep görüyor

DÜNYADA her geçen gün talebin artığı estetik cerrahide ses estetiği de talep görüyor. Birçok kişi, sesini daha etkili kullanmak ya da sesinin daha güzel duyulmasını istediği için bu yönteme başvuruyor. Sesin imajın yüzde 80'ini oluşturduğunu kaydeden Op. Dr. İlter Denizoğlu, "Çok ciddi problemler yaşanabiliyor. Telefonda erkek sanılan bir kadının yaşadığı psikolojik durumlar çok ciddi" dedi.

Birçok kişi cinsiyet ya da fizik özelliklerine uygun olmayan ses tonu yüzünden hem estetik hem de psikolojik kaygı yaşıyor. Ergenlik dönemindeki gençlerden farklı yaş gruplarındaki birçok kimse, bu kaygı nedeniyle sıkıntılar yaşayabiliyor. Telefonda konuşan bir kadın kalın sesi nedeniyle erkek, tam tersi olarak bir erkek ise ince sesi nedeniyle kadın olarak düşünülebiliyor. Bunun yanında cinsiyet değişikliği yapan erkek ya da kadınlar da yeni cinsiyetlerine uygun bir ses istiyor.

İMAJIN YÜZDE 80'İNİN SES OLUŞTURUYOR

Vokoloji alanında uzmanlığı bulunan Op. Dr. İlter Denizoğlu, ses estetiği hakkında bilgiler verdi. Ses estetiğinin cerrahi ya da terapi olarak 2 yöntemle uygulanabildiğini kaydeden Denizoğlu, "Ses estetiği sağlığı bozan ciddi tümörler ve kitleler gibi benzeri durumlar dışında ses tonunu, rengini değiştirmeye yönelik durumlar olarak algılanabilir" dedi.

Kimlerin ses estetiği için başvurduğundan bahseden Op. Dr. İlter Denizoğlu, "Ses değişikliği için bize gelen başvurular; cinsiyet değişikliğinin yanı sıra kalın sesli kadınlar, ince sesli ergen veya erkeklerden geliyor. Tedavi sadece cerrahi değil, yanında terapiyle devam edilmesi gereken süreç" dedi.

Sesin imajın yüzde 80'ini oluşturduğunu kaydeden Denizoğlu, "Çok ciddi problemler yaşanabiliyor. Telefonda erkek sanılan bir kadının yaşadığı psikolojik durumlar çok ciddi. veya cinsiyet değişikliği yapan hastalarımızın sesinin, değiştikleri cinsiyete uymaması o cinsiyete ait olduklarını hissetmelerini engelliyor" diye konuştu.

PSİKOLOJİK RAHATLAMADAN BAHSETTİ

Operasyon sonrasından bahseden Denizoğlu, "Cerrahi operasyondan sonra hastalarımız, birkaç ay boyunca bizim takibimizde oluyorlar. Sadece sesle değil, aynı zamanda konuşma, artikülasyon veya paralinguistik dediğimiz dil ve dil dışı imaj faktörlerini de biz hastalarımızın sözlü iletişimlerine, tedavilerine ekliyoruz. Bu terapilerle gerçekleşiyor tabi ki" dedi.

Ses estetiği sonrası hastalarının yaşadığı psikolojik rahatlamadan bahseden Denizoğlu, "Sesteki ciddi değişikliklerden dolayı hastalarımız bazen hüngür hüngür ağlayabiliyorlar. Çünkü çok duygusal bir süreç. Uzun yıllar incecik bir sesle hastanın konuşup, sonra kendi sesine kavuşması hakikaten derin duygular uyandırıyor insanlarda. Sonrasında büyük bir mutluluk geliyor insanlara" dedi.

Cinsiyet değişikliği yapan hastalarının yaşadığı psikolojik durumları da anlatan Denizoğlu, "Hastamız artık gerçekten kadın ya da erkek oldum' gibi düşünceleri aktarıyor bize. Sesimiz bizim imajımızın yüzde 80'i" diye konuştu.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ:

Op. Dr. Doç. Dr. İlter Denizoğlu ile röp.

Ses terapisiyle sesi düzelenen hastadan görüntü

Genel ve Datay görüntü

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)

Kaynak: DHA