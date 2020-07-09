Birçok nedenden ses estetiği talep görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Birçok nedenden ses estetiği talep görüyor

DÜNYADA her geçen gün talebin artığı estetik cerrahide ses estetiği de talep görüyor.

Birçok nedenden ses estetiği talep görüyor
09.07.2020 08:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 08:48

DÜNYADA her geçen gün talebin artığı estetik cerrahide ses estetiği de talep görüyor. Birçok kişi, sesini daha etkili kullanmak ya da sesinin daha güzel duyulmasını istediği için bu yönteme başvuruyor. Sesin imajın yüzde 80'ini oluşturduğunu kaydeden Op. Dr. İlter Denizoğlu, "Çok ciddi problemler yaşanabiliyor. Telefonda erkek sanılan bir kadının yaşadığı psikolojik durumlar çok ciddi" dedi.

Birçok kişi cinsiyet ya da fizik özelliklerine uygun olmayan ses tonu yüzünden hem estetik hem de psikolojik kaygı yaşıyor. Ergenlik dönemindeki gençlerden farklı yaş gruplarındaki birçok kimse, bu kaygı nedeniyle sıkıntılar yaşayabiliyor. Telefonda konuşan bir kadın kalın sesi nedeniyle erkek, tam tersi olarak bir erkek ise ince sesi nedeniyle kadın olarak düşünülebiliyor. Bunun yanında cinsiyet değişikliği yapan erkek ya da kadınlar da yeni cinsiyetlerine uygun bir ses istiyor.

İMAJIN YÜZDE 80'İNİN SES OLUŞTURUYORVokoloji alanında uzmanlığı bulunan Op. Dr. İlter Denizoğlu, ses estetiği hakkında bilgiler verdi. Ses estetiğinin cerrahi ya da terapi olarak 2 yöntemle uygulanabildiğini kaydeden Denizoğlu, "Ses estetiği sağlığı bozan ciddi tümörler ve kitleler gibi benzeri durumlar dışında ses tonunu, rengini değiştirmeye yönelik durumlar olarak algılanabilir" dedi.Kimlerin ses estetiği için başvurduğundan bahseden Op. Dr. İlter Denizoğlu, "Ses değişikliği için bize gelen başvurular; cinsiyet değişikliğinin yanı sıra kalın sesli kadınlar, ince sesli ergen veya erkeklerden geliyor. Tedavi sadece cerrahi değil, yanında terapiyle devam edilmesi gereken süreç" dedi.Sesin imajın yüzde 80'ini oluşturduğunu kaydeden Denizoğlu, "Çok ciddi problemler yaşanabiliyor. Telefonda erkek sanılan bir kadının yaşadığı psikolojik durumlar çok ciddi. veya cinsiyet değişikliği yapan hastalarımızın sesinin, değiştikleri cinsiyete uymaması o cinsiyete ait olduklarını hissetmelerini engelliyor" diye konuştu.PSİKOLOJİK RAHATLAMADAN BAHSETTİOperasyon sonrasından bahseden Denizoğlu, "Cerrahi operasyondan sonra hastalarımız, birkaç ay boyunca bizim takibimizde oluyorlar. Sadece sesle değil, aynı zamanda konuşma, artikülasyon veya paralinguistik dediğimiz dil ve dil dışı imaj faktörlerini de biz hastalarımızın sözlü iletişimlerine, tedavilerine ekliyoruz. Bu terapilerle gerçekleşiyor tabi ki" dedi.Ses estetiği sonrası hastalarının yaşadığı psikolojik rahatlamadan bahseden Denizoğlu, "Sesteki ciddi değişikliklerden dolayı hastalarımız bazen hüngür hüngür ağlayabiliyorlar. Çünkü çok duygusal bir süreç. Uzun yıllar incecik bir sesle hastanın konuşup, sonra kendi sesine kavuşması hakikaten derin duygular uyandırıyor insanlarda. Sonrasında büyük bir mutluluk geliyor insanlara" dedi.Cinsiyet değişikliği yapan hastalarının yaşadığı psikolojik durumları da anlatan Denizoğlu, "Hastamız artık gerçekten kadın ya da erkek oldum' gibi düşünceleri aktarıyor bize. Sesimiz bizim imajımızın yüzde 80'i" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi Politika
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 3. Sayfa
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Irak'ta günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı
Irak'ta günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Yılmaz Tunç Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Okan Buruk Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Anne İzmir Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Birçok nedenden ses estetiği talep görüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 09:19:41. #1.15#
title