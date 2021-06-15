Birçok hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
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Birçok hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Birçok hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de 14 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan şahıs ile çalıntı malları sattığı tespit edilen kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de 14 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan şahıs ile çalıntı malları sattığı tespit edilen kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri, yaptıkları çalışmalar ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi neticesi, il genelinde 14 ayrı ikamet ve işyerinin müştemilatına girerek hırsızlık yapan şahsın Yasin C. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Yasin C., vermiş olduğu ifadesinde 3 hırsızlık olayında kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ederken, çalmış olduğu malzemelerin bir kısmını farklı bir şahsa sattığını ifade etti. Şahsın ikametinde Cumhuriyet Savcısı emri ile yapılan aramada 8 parça çalıntı olabileceği değerlendirilen inşaat malzemesi ele geçirildi. Çalıntı eşya satın alan Mustafa B.'nin evinde yapılan aramada da 3 adet hilti bulunarak sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Mustafa B. isimli şahsa, 'Suç Eşyasının Satın Alınması' suçundan gerekli işlem yapıldı.

Yakalandığında giymiş olduğu ayakkabının da çalıntı olduğu tespit edilerek sahibine teslim edilen şüpheli Yasin C. adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Birçok hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
Birçok hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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