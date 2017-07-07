Birçok Ciddi Hastalık Diş Çürüklerinden Besleniyor Olabilir!

Bugün sizin için yeni bir başlangıç olabilir. Sağlığınız ve hayatınız için…

Hayatınızda alacağınız kararlar size yeni yollar, yeni seçimler sunar. Bugünün size sunduğu kararlar ise sağlığınızla ilgili bir yola çıkıyor. Şimdi harekete geçin ve bir adım atın. Atacağınız ilk adım, diş sağlığınızda önemsiz gördüğünüz her şeyin aslında bir hastalık belirtisi olduğu kabul etmek olsun.

DİŞ ÇÜRÜĞÜ NEDİR?

Diş çürükleri daha çok koyu renklenmelerle birlikte görülen oyuklar olarak adlandırılmaktadır. Önlenebilir bir hastalık olmasına rağmen gerekli özeni göstermediğimiz dişlerde çürükler sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Çürüyen dişler ağız sağlığımızı olduğu kadar, diğer organlarımızı da büyük oranda etkiler. Diş çürüğüne bağlı olarak ortaya çıkan bakteriler böbrek ve kalbe yerleşerek birçok enfeksiyona davetiye çıkarır.

PEKİ, DİŞLER NEDEN ÇÜRÜR?

Ağızda bulunan bakteriler sebebiyle meydana gelen bakteri plağı, şekerli ve unlu yiyeceklerin ağızda kalan artıklarından asit oluşturabilmektedir. Bu asitler, dişlerin mineral dokusunu çözerek dişin minesinin bozulmasına ve sonuçta da diş çürüğünün başlamasına ve diş hekimlerinin kavite dedikleri oyuklara neden olmaktadırlar. Tedavi edilmezse çürükler büyüyebilir. Hatta dişi öldürebilir. Dişinizi öldürmesi dışında diş çürükleri farklı ve tehlikeli sorunlara da yol açabilir.

DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ ÖNEMSEYİN!

Diş çürüklerin yol açtığı problemleri görmezlikten gelmek ileride meydana gelecek hastalıkları kabul etmek demektir. Aşağıda sıralanmış olan hastalıklar göz önüne alındığında tedavinin geciktirilmemesi gerçeğe bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu rahatsızlıklar;

Diş apsesi: Diş apsesinin en büyük nedenlerinden biri zamanında ve doğru şekilde tedavi edilmemiş diş çürükleridir. Çürümeyle birlikte enfeksiyona neden olan bakteri diş içine daha derine doğru ilerleyebilir. Eğer durdurulmazsa diş köküne ve çevre kemiğine yayılır. Buna diş apsesi denir.

Ağız kokusu: Zamanında yapılmayan diş çürüğü tedavileri diş çukurlarınız bakterilerin yuvası haline gelmesine ve atıkların birikmesine sebep olur. Bu bakterilerin çukurlarda birikmesiyle bakteriler zamanla sülfür atıkları ortaya çıkarmaya başlar. Sonucunda ise meydana gelen diş eti hastalıkları kötü ağız kokularına yol çar.

Saç dökülmeleri: Diş çürükleri sonucunda da bağışıklık sisteminiz sağlıklı saç hücrelerinize zarar verebilir ve saç dökülmelerine sebep olabilir. Bu ve bunun gibi sorunlarla yüzleşmemek için ve diş çürüğünüze zamanında ve doğru tedavi için bir an önce diş hekiminizi ziyaret etmelisiniz.

Önemsenmeyen diş çürükleri bunların dışında ciddi hastalıklara sebep olurken yaydığı bakteriler birçok enfeksiyona yol açıyor. Bu hastalıklar;

- Kalp damar hastalıkları,

- İnme, felç,

- Premetüre ve düşük kilo ağırlıklı bebekler,

- Üst solunum yolu enfeksiyonları,

- Diyabet,

- Obezite,

- Böbrek hastalıkları,

- Ağız kanseri,

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, diş eti hastalığı olan bireylerde koroner arter hastalığının görülme riski, diş eti sağlıklı bireylere göre neredeyse iki kat fazladır. Diş eti hastalığı olan diyabetli bireylerde kan şekerinde kontrol zorlaşmaktadır.

TÜM BU SORUNLARLA KARŞILAŞMAMAK İÇİN…

- Düzenli diş fırçalayarak yemeklerden sonra oluşan plaklar uzaklaştırılmalıdır.

- Yiyecek artıkları dişlerin çiğneme yüzeylerinde, dişlerin birbirine değdiği ara yüzeylerinde ve dil yüzeyinde biriktiği için diş fırçaları küçük başlıklı seçilmeli ve ağız hijyeni bu fırçalarla sağlanmalıdır.

- Diş macunu su ile ıslatılmadan kuru diş fırçası üzerine sürülmelidir.

- Diş fırçalamanın yanı sıra haftada bir kez diş ipi kullanılmalı, alkolsüz gargara suları ile gargara yapılmalıdır.

- Şekerli besinlerin tüketim oranları azaltılmalıdır.

- Asitli içeceklerden olabildiğince uzak durulmalıdır.

- Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan vazgeçilmelidir.



