Birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra 'planlı' olmayan elektrik kesintileri de yaşanıyor.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra 'planlı' olmayan elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Türkiye bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken diğer yandan da elektrik arızalarını da gidermeye çalışıyor. Yangın ve teknik arıza kaynaklı olduğu düşünülen elektrik kesintileri yurdun geneline yayılmaya başladı.

Sosyal medyadaki mesajlara İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan çok sayıda 'elektrik kesintisi' ihbarı geliyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra 'planlı' olmayan elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Planlı kesintiler de var

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi. Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı