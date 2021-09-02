Birçok bölgede balıkçılar törenle uğurlanırken onlar ağlarını sessiz attı
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Birçok bölgede balıkçılar törenle uğurlanırken onlar ağlarını sessiz attı

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Haberler | Güncel

Birçok bölgede balıkçılar törenle uğurlanırken onlar ağlarını sessiz attı -Barınakları yok diye av yasağını kutlayamadılar -Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı: -"Merasim düzenlememiz için bizim bir barınağa ihtiyacımız var" -"Karadeniz'de Yenimahalle, yetim mahalleye dönmüştür.

Birçok bölgede balıkçılar törenle uğurlanırken onlar ağlarını sessiz attı

-Barınakları yok diye av yasağını kutlayamadılar

-Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı:

-"Merasim düzenlememiz için bizim bir barınağa ihtiyacımız var"

-"Karadeniz'de Yenimahalle, yetim mahalleye dönmüştür. Bu şekilde de devam ederse burada hiçbir şekilde merasim kimse beklemesin"

SAKARYA - Denizlerde avlanma yasağının 1 Eylül'de kalkmasıyla birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesinde balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denizde ağ atmaya başladı. Birçok bölgede törenle uğurlanan balıkçılar, ilçede balıkçı barınağının olmamasından dolayı sessiz bir şekilde uğurlandı.

Denizlerde avlanma yasağının 1 Eylül'de kalkmasıyla birlikte denize kıyısı olan bölgelerde birçok balıkçı denizde ağ atmaya törenle uğurlandı. Sakarya'nın denize kıyısı olan Karasu ilçesinde ise 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, barınakları olmamasından dolayı tören düzenleyemedi. Bu doğrultuda yasakların kalkmasıyla denize ağ atmaya başlayan balıkçılar, yasağın kalkmasına sevinirken uğurlama törenin olmamasından dolayı büyük üzüntü yaşadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, balıkçıların uğurlanması için bir barınağa ihtiyaç olduğunu bunun için mendirek yapıldığını ancak ödenek olmadığı için yarım kaldığını ifade etti.

Merasim düzenlememiz için bizim bir barınağa ihtiyacımız var

Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, "Merasim düzenlememiz için bizim bir barınağa ihtiyacımız var. Nihayetinde Ereğli, Akçakoca'da liman mevcut. Limanda her türlü tekneleri birbirine bağlayıp merasimle dışarı çıkma imkanları var. Fakat şöyle bir akarsuda, Sakarya Nehri'nde ben hangi tekneyi yan yana getirip de burada merasimimi yapıp uğurlayabilirim? İşin açıkçası barınağın olmadığı yerde; bir tekne burada, bir tekne 300 metre, bir teknemiz de 500 metre ileride. Yani, birbiriyle hiçbir bağlantısı olmayan teknelerimiz. Ben, bunları yan yana getirip nasıl bir merasim, nerede, hangi şartlarda yapacağım" dedi.

Balıkçı barınağının olması için mendireğimiz 125 metrede bırakıldı

Teknelerin hızlı akan nehrin üzerinde tutulamayacağını belirten Bıçakcı, "Öncelikle bize söz verilen barınağın yapılması lazım. Ondan sonra bize merasim ile alakalı gelip bir şeyler sorulması, söylenmesi veya öğüt edilmesi lazım. Yani barınak açısından Karadeniz'de Yenimahalle, yetim mahalleye dönmüştür. Bu şekilde de devam ederse burada hiçbir şekilde merasim kimse beklemesin. Balıkçı barınağının olması için mendireğimiz 125 metrede bırakıldı. Ödenek çıkarılmadığı için bu, burada kaldı. Bunun da tehlikeleri söz konusu. Bu kış fazla sel falan olmadığı için bu taraflarda suyun yüksekliği gittikçe artıyor. İskelelerin altından su vurmaya başladı. Nehri de soluğan dediğimiz dalga fazlalaştı. Artık kayıklarını iskeleye bağlayamıyorlar. Daha da yukarıya çıkıyoruz. Denizin ve nehrin yükselmesi, mahalleyi de tehdit eder hale geldi. Bunun da çaresi bir an evvel yarım kalan mendireğimizin balıkçı barınağı şekline döndürülüp bırakılması. Yoksa, bu şekilde devam ederse Yenimahalle'yi hiç iç açıcı şeyler beklemiyor" diye konuştu.

Birçok bölgede balıkçılar törenle uğurlanırken onlar ağlarını sessiz attı
Birçok bölgede balıkçılar törenle uğurlanırken onlar ağlarını sessiz attı
Birçok bölgede balıkçılar törenle uğurlanırken onlar ağlarını sessiz attı
Birçok bölgede balıkçılar törenle uğurlanırken onlar ağlarını sessiz attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün

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Birçok bölgede balıkçılar törenle uğurlanırken onlar ağlarını sessiz attı - Haberler
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