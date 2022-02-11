Birçok arama kurtarma ekibinin AFAD Akreditasyon Sertifikasını Bakan Soylu verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Akreditasyon sürecini tamamlayan 7 STK ve bazı belediyelerin arama kurtarma ekiplerinin sertifikalarını AFAD'ta düzenlenen törenle takdim etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konferans Salonu'nda düzenlenen AFAD Arama Kurtarma Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni'ne katıldı. 7 STK ve bazı belediyenin arama kurtarma ekiplerinin AFAD'a akredite olduğunu temsil eden sertifikalar, Bakan Soylu tarafından arama kurtarma ekiplerinin temsilcilerine takdim edildi. Bakan Soylu, burada bir konuşma gerçekleştirerek son zamanlarda gittiği ülkelerdeki insanlık tablolarının vahimliğine değindi.

"BU KOŞUŞTURMANIN SEBEBİ TEHDİDİN BÜYÜKLÜĞÜ VE İŞİMİZİN ÇOKLUĞUDUR"

Herkesin bir anneden doğduğunu, hiçbir insanın birbirinden üstünlüğü olmadığını belirten Soylu, "Bu koşuşturmanın sebebi tehdidin büyüklüğü ve işimizin çokluğudur. Cumartesi İdlib'deydim. Geçen yıl 5-6 kez gittim. Burada da orada yardım eden arkadaşlarımız var. 3.9 milyon insan yaşıyor İdlib'de. Bunun önemli bir bölümü yerinden edilmiş insanlar, çocuklar, yaşlı kadınlar. Siz nereden geldiniz diye soruyorum ya Halep çevresinden ya Güney Halep'ten gelmişler, topraklarından oraya gitmişler. Ondan 15 gün önce de Cerablus, Azez, El-Bab'taydık. Ondan 15 gün önce de Bangladeş'teydik arkadaşlarımızla birlikte. Arakan Müslümanları, 1.1 milyon insan bir kampta ve birçok STK'ya kadar hepsi oradaydı. Her kamptaki evden bir çocuk çıkıyor. Hepimiz insanız. Hepimiz 9 aylık doğduk, bir anneden doğduk. Onların bizden bizim onların herhangi bir üstünlüğümüz yok. Hepimiz insanız" dedi.

"KOMŞUMUZ YUNANİSTAN, 19 TANE İNSANI SOYARAK HAVANIN EN SOĞUK OLDUĞU GÜNLERDE ATTILAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Lübnan'daki 0-2 yaş arası çocuklara yardımcı olunacağını söyleyen Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Lübnan'daki çocuklara yardımcı olacağız, 0-2 yaş arasındaki çocuklara. 0-20 yaşındaki insanların yüzde 79'unun şu anda sıkıntı içerisinde olduğu bir Afganistan'dan bahsediyoruz, oradakiler bizim kardeşlerimiz. Bizim coğrafyamızın insanları. Bunlar bizim aynı network içerisinde bulunduğumuz insanlar. Başımıza bir şey gelirse, mümkün olduğu ölçüler içerisinde ayakta durmak durumundayız, ama aynı zamanda etrafımızdaki coğrafyaya, insanlığa bakmakla yükümlüyüz. Komşumuz Yunanistan, 19 tane insanı soyarak havanın en soğuk olduğu günlerde attılar. Daha dün bir kadına yapılmayacak işkence yaptılar. Bizimkiler kadını zor kurtardı. Böyle bir tabloyu umursayanlar var umursamayanlar var" ifadelerini kullandı.

Programda AFAD Başkanı Yunus Sezer de bir konuşma gerçekleştirdi. Sertifika teslim törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkan Yardımcıları ve birçok arama kurtarma ekibi katıldı.

AFAD'a akredite olan ve sertifika alan 7 STK ile bazı belediyelerin arama kurtarma ekipleri toplam 189 kişiden oluşuyor.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Ali Nargüner - Yunus Özkan/ İHA)