Birce Akalay ile Erdem Hamza tatile devam ediyor: Şakacı sevgili

Birce Akalay ve Erdem Hamza'nın aşkları Bodrum'da doludizgin devam ediyor.

Birce Akalay ve Erdem Hamza'nın aşkları Bodrum'da doludizgin devam ediyor. Ünlü çift önceki gün Ortakent'teki Dalga Beach'teydi.

Akşam saatlerinde denize giren Akalay ve Hamza'nın oldukça keyifli olduğu dikkat çekti.

Sevgilisiyle suda şakalaşan Hamza bir ara oyuncuyu omuzlarına aldı. Durumdan hayli memnun olduğu görülen Akalay, dakikalarca kahkaha attı.

Uzun süre denizde keyifli vakit geçiren sevgililer ardından şezlonglarına dönüp güneşlenmeye devam etti.

Kaynak: Hürriyet