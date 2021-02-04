Bircan Bali'yi şikayet etti! Hadise'ye mahkemeden ret
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Bircan Bali'yi şikayet etti! Hadise'ye mahkemeden ret

04.02.2021 08:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:11
Bircan Bali'yi şikayet etti! Hadise'ye mahkemeden ret

Ancak Hadise'nin, Bali'nin kendisi için 'Eurovision'da Hadise'nin 4. olduğu gün, özel günüydü, yani muayyen günüydü' şeklindeki sözleri yüzünden istediği tedbir talebi reddedilmişti.

Ancak Hadise'nin, Bali'nin kendisi için 'Eurovision'da Hadise'nin 4. olduğu gün, özel günüydü, yani muayyen günüydü' şeklindeki sözleri yüzünden istediği tedbir talebi reddedilmişti.

Hadise, mahkemenin aleyhine verdiği ret kararına itiraz etti. Bircan Bali'nin bulduğu her fırsatta genel ahlaka aykırı şekilde psikolojik şiddet içeren beyanlarda bulunduğunu itiraz dilekçesinde belirten Hadise'nin avukatı, Gülben Ergen'in geçtiğimiz yıllarda Seren Serengil'e karşı mahkemeden aldırdığı 3 gün tazyik hapsi kararını örnek gösterdi. Ancak mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Hadise'nin itirazını reddetti.

Kaynak: Hürriyet

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