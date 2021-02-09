Bircan Bali ile Ömer Gezen boşanıyor mu?
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Bircan Bali ile Ömer Gezen boşanıyor mu?

09.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:51
Bircan Bali ile Ömer Gezen boşanıyor mu?

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ile eşi Ömer Gezen, Instagram'dan birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Bali ve Gezen boşanıyor mu? İşte ayrıntılar...

Evliliklerinde sık sık sorun yaşadığı iddia edilen Bircan Bali ile eşi Ömer Gezen cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin son hamlesi kafaları karıştırdı.

'GÜZEL KARARLAR ALINCA...'

Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil'in 'Sen de bir güzellik var' demesi üzerine Bali, 'Güzel kararlar alınca güzellik oluyor' yanıtı ile dikkat çekti.

BOŞANIYORLAR MI?

Ardından Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen'in sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması 'Boşanıyorlar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Bircan Bali henüz iddialara yanıt vermedi.





Kaynak: Snob Magazin

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