Bircan Bali ile Ömer Gezen boşandı
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Bircan Bali ile Ömer Gezen boşandı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Bircan Bali ile Ömer Gezen boşandı

Bircan Bali "2019 yılında severek evlendim ben Ömer ile ve severek yaptık evladımızı. Ona benzeyen, çok güzel bir kız çocuğu. Kızımızla birlikte evliliğimize çok güzel bir şekilde devam ediyorken, maalesef başka şehirlerde olmamız en büyük sorun oldu.

Bircan Bali "2019 yılında severek evlendim ben Ömer ile ve severek yaptık evladımızı. Ona benzeyen, çok güzel bir kız çocuğu. Kızımızla birlikte evliliğimize çok güzel bir şekilde devam ediyorken, maalesef başka şehirlerde olmamız en büyük sorun oldu. Ben sevdiğim kişiyi hep yanı başımda isterim. Böyle bir kusurum var. Onun da işlerinin lokomotifi orada ilerlediği için hep gitmek zorundaydı. Biz bir türlü başka şehirlerde olmaya adapte olamadık. Belki bu konuda ben bir tık anlayışsız davrandım, belki de o biraz mücadelesiz davrandı. En nihayetinde oturup diz dize verdiğimiz bir karardı. Anlaşmalı bir şekilde boşandık. 24 Mart saat 10.30 itibarıyla... sonrasında Saygı'yla alakalı bir protokol hazırladık. Saygı'nın velayeti bende kaldı. Babasının onu görmekle ilgili sınırsız hakkı vardır. Hiçbir nafaka, tazminat asla istenmemiştir. İlişkimizde herhangi bir şiddet de dahil, herhangi bir aldatma, herhangi kötü bir söz ve akılda kalacak kötü bir hatıra olmadan tertemiz bir şekilde bitmiştir. Ailelerimize sormadan yaptığımız evliliğimizi, yine ailelerimize sormadan bitiriyorum." dedi. 

"TEK ARABAYLA, EL ELE GİTTİK"

Adliyeye el ele gittiklerini söyleyen Bircan Bali "Sabah 04.00 gibi Ömer, kızımla benim yaşadığımız eve geldi. Birlikte kahve içtik. Kızımızı öptük, onunla vedalaştık. Birlikte el ele ve tek arabayla Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı bir şekilde boşandık." dedi. 

Evliliği bu fotoğrafla duyurmuştu...

Kaynak: Hürriyet

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