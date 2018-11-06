Bircan Bali'den Şaşırtan İddia: Murat Cemcir, Yasaklı Madde Kullanan Ahmet Kural'ı Tedaviye Götürüyor

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp eden Ahmet Kural'ın yasaklı madde kullandığı ve Murat Cemcir'ın ünlü oyuncuyu terapi için bir psikologa götürdüğünü iddia etti.

"AHMET KURAL YASAKLI MADDE KULLANIYOR"

Ünlü şarkıcı Sıla'nın, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olması Türkiye'nin gündemine bomba otururken, bugün Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında ünlü oyuncuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Bircan Bali, Ahmet Kural'ın yasaklı madde kullandığı için tedavi gördüğünü iddia etti.

"AHMET'İ TEDAVİYE MURAT CEMCİR GÖTÜRÜYOR"

Özel bir istihbarat geldiğini ve kaynağından çok emin olduğunu dile getiren Bircan Bali, şunları söyledi; "Ahmet Kural yasaklı madde kullanımı için bir terapi görüyor ve terapiye onu Murat Cemcir götürüyor. Bu benim iddiam. Böyle bir istihbarat aldım ve sizinle paylaşıyorum.

"KONUDA HAKLILIK PAYI ÇIKARTAMIYORUM"

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet Kural, gerçekten herhangi bir maddenin tesiriyle mi bunu yaptı bilmiyorum. Bir yerden haklılık payı çıkartmaya çalışıyorum ama çıkartamıyorum. Ama Murat Cemcir'in de bildiği o psikologa gittiğini biliyorum."

AHMET KURAL'A DESTEK VERDİ

Öte yandan Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığı yönündeki iddialar hakkında yazılı ya da sözlü açıklama yapmayan Murat Cemcir, Kural'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı beğenerek destek verdi.