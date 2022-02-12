Bircan Bali'nin Özel Hayatında Flaş Gelişme! Bakın Kiminle Görüntülendi

Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali, 2019 yılında nikah masasına oturduğu Ömer Gezen ile 2020'de kızları Saygı Karen'i kucağına aldı. Çift, 25 Mart 2021'de sürpriz bir şekilde boşandı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Bircan Bali ve Ömer Gezen, ayrılığa yalnızca 1 yıl dayanabildi.

Bali ve Gezen, önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da görüntülendi.

Barıştıktan sonra ilk kez görüntü veren çift, yakın dostları Seren Serengil'i dinlemeye geldiklerini söyledi. Bali ve Gezen, barıştıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali kimdir, kaç yaşında ve nereli; Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Bircan Bali, 33 yaşındadır.

Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Çift, 2018 yılında boşanmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana'dır.

BİRCAN BALİ EŞİ KİM?

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Saygı Karen adını verdiği çocuğu dünyaya geldi.

Çift, 25 Mart 2021'de sürpriz bir şekilde boşandı. Bircan Bali ve Ömer Gezen 2022 yılı itibarıyla ilişkilerine bir şans daha verdiğini duyurdu.