Birbirlerini darp edip hastanelik oldular - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Birbirlerini darp edip hastanelik oldular

Birbirlerini darp edip hastanelik oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde kavga eden iki kişi birbirlerini darp edip hastanelik oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde kavga eden iki kişi birbirlerini darp edip hastanelik oldu.

Olay, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda bulunan bir kahvehanede meydana geldi İddiaya göre, N.K. ile H.S. arasında sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Birbirlerini darp eden iki kişi aldıkları darbe ile yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesi ile kavga sona ererken, kavgada yaralanan taraflar ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Vedat Kılıç/ İHA)

Birbirlerini darp edip hastanelik oldular

Birbirlerini darp edip hastanelik oldular

Birbirlerini darp edip hastanelik oldular

Birbirlerini darp edip hastanelik oldular

Birbirlerini darp edip hastanelik oldular

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title