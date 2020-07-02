Birbirlerine çarpmamak için kaza yaptılar: 5 yaralı
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Birbirlerine çarpmamak için kaza yaptılar: 5 yaralı

Birbirlerine çarpmamak için kaza yaptılar: 5 yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde birbirlerine çarpmamak için farklı manevralar yapan iki otomobil kullanılamaz hale gelirken araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

02.07.2020 11:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:47

Birbirlerine çarpmamak için kaza yaptılar: 5 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde birbirlerine çarpmamak için farklı manevralar yapan iki otomobil kullanılamaz hale gelirken araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir -Sarıgöl Karayolu Hacıaliler Mahallesi mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alaşehir yönüne giden S.A. yönetimindeki 03 NF 232 plakalı Chevrolet marka otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil karşı şeride geçti. O sırada karşı şeritten Alaşehir'den Sarıgöl istikametine giden R.A yönetimindeki 35 HJD 75 plakalı Renault marka otomobilin sürücüsü de şerit değiştiren araca çarpmamak için direksiyon kırarak üzüm bağına uçtu. S.A.'nın kullandığı Chevrolet marka otomobil ise takla atıp ters dönerek durabilirken, R.A.'nın kullandığı Renault marka otomobil ise 5 metrelik uçuruma düştü. Üzüm bağına düşen 35 HJD 75 plakalı Renault marka otomobildeki 4 kişi ile takla atarak ters dönen 03 NF 232 plakalı Chevrolet marka otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Birbirlerine çarpmamak için kaza yaptılar: 5 yaralı

Kaynak: İHA

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