Birbirlerinden şikayetçi olan aileler arasında karakol çıkışı kavga: 1 ölü
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Birbirlerinden şikayetçi olan aileler arasında karakol çıkışı kavga: 1 ölü

Birbirlerinden şikayetçi olan aileler arasında karakol çıkışı kavga: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te tartışma sonrası birbirlerinden şikayetçi olan akraba iki aile arasında karakol çıkışındayaşanan kavgada tabancayla vurulan Cahit Kaygın (39), yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te tartışma sonrası birbirlerinden şikayetçi olan akraba iki aile arasında karakol çıkışındayaşanan kavgada tabancayla vurulan Cahit Kaygın (39), yaşamını yitirdi.

?Olay, öğle saatlerinde Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışan husumetli akraba iki ailenin bireyleri, jandarmaya gidip, birbirlerinden şikayetçi oldu. Karakol çıkışında taraflar arasında yeniden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mesut Kaygın, otomobilinden aldığı tabanca ile Cahit Kaygın'a ateş ederek vurdu. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Yaralanan Cahit Kaygın, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kaygın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Mesut Kaygın'ı yakalayıp gözaltına aldı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Cahit Kaygın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Birbirlerinden şikayetçi olan aileler arasında karakol çıkışı kavga: 1 ölü
Birbirlerinden şikayetçi olan aileler arasında karakol çıkışı kavga: 1 ölü
Birbirlerinden şikayetçi olan aileler arasında karakol çıkışı kavga: 1 ölü
Birbirlerinden şikayetçi olan aileler arasında karakol çıkışı kavga: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç

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