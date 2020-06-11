Birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerin doktoru: Çocuklarımızı yürüterek göndermeyi amaçlıyoruz LONDRA'da bir dizi ameliyat sonucu birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in rehabilitasyon amaçlı tedavisi, Ankara'daki hastanede devam ediyor.

LONDRA'da bir dizi ameliyat sonucu birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in rehabilitasyon amaçlı tedavisi, Ankara'daki hastanede devam ediyor. Başhekim Prof. Dr. Evren Yaşar, "İnşallah çocuklarımızı buradan yürüterek göndermeyi amaçlıyoruz" dedi.

Antalya'da kafaları yapışık dünyaya gelen Derman ve Yiğit Evrensel kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Londra'da gerçekleştirilen başarılı operasyonla birbirinden ayrıldı. Sağlık Bakanlığı'nda ait hava ambulansı ile dün Türkiye'ye getirilen ikizlerin tedavisi, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde sürüyor.

'VAZGEÇMEYECEĞİZ, SONUNA KADAR GÖTÜRECEĞİZ'Başhekim Prof. Dr. Evren Yaşar, ikizlerin rehabilitasyon amaçlı tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Prof. Dr. Yaşar, ailenin zor süreçlerden geçtiğini ve bu süreçlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yürütüldüğünü bildirdi. Kasım 2019 tarihiyle başlayan bir tedavi süreci olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yaşar, şöyle konuştu: "Ağır ameliyatlar geçirdiler. Bu ağır ameliyatlardan sonra ikizlerimizin baş tarafından yapışıklığı giderildi. Daha sonra bazı nörolojik sorunlar olabiliyor. Bu nörolojik sorunların giderilmesi de ciddi bir rehabilitasyon süreci gerektiriyor. Bu rehabilitasyon sürecinde yutma fonksiyonlarından, beslenmesinden tutun, kolların fonksiyonlarına, yürüme fonksiyonlarına kadar birçok rehabilitasyon parametresi devreye giriyor. Burada çocuklarımızın tedavisini başlattık. İnşallah çocuklarımızı buradan yürüterek göndermeyi amaçlıyoruz; ama bu bir süreç, bu sürecin ne kadar olacağı çocuklarımızın kazanımlarıyla alakalı bir durum. Biz vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar bunu götüreceğiz. İkizlerin bir tanesi daha hareketli, diğeri ise biraz geriden geliyor. Birbirinin yüzünü göremeyen iki çocuğun tekrar birbirini görebildiği, o kardeşlik, ikizlik duygusunu yaşayabildiği bir dönem yaşıyorlar."'ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN'İkizlerin babası Ömer Evrensel de yaşadıklarını anlattı. Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi ziyareti sırasında tesadüfen karşılaştıklarını ve daha sonra tedavi için kendilerini himayelerine aldıklarını anlatan Evrensel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık ekibi, doktorları özellikle ilgilendiler. Bu noktaya kadar hep arkamızdalardı. Allah devletimizden razı olsun" dedi.'ÇOCUKLARIMIZ SAĞLIKLI'Evrensel, çok zor bir süreç atlattıklarını ifade ederek, "3 büyük operasyon ve arkasından küçük operasyonlar oldu. Güzel sonuç aldık, Allah'a şükürler olsun. Şu anda mutluyuz, huzurluyuz, çocuklarımız sağlıklı. Şu anda durumları normal, Allah izin verirse daha da iyi olacaklar. Çocuklarımızı ayrı gördüğümüzde bambaşka bir duygu yaşadık. Şükürler olsun Allah bize bu duyguları yaşattı. Anlatılacak bir şey değil, yaşamak lazım" diye konuştu.

Pandemi sürecinde İngiltere'de bulundukları hastaneye Türkiye'den tıbbi yardım geldiğini, kolileri kendilerinin de gördüklerini anlatan Evrensel, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ettiler. Biz de kendilerine illettik. Sevindik, mutlu olduk. Türkiye birçok ülkeye yardım etti. Bu yardımdan dolayı da mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA