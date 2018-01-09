Birbiriyle Konuşan Mutfak Eşyaları!

LG'nin Alexa kullanan buzdolabı artık hayal olmaktan çıktı ve firma şimdi sıradaki adıma geçmek istiyor: uyum içinde çalışan ev eşyaları. Firma, işlerinizi halletmenize yardımcı olmak için birbiriyle iletişim kuran akıllı eşyalar üzerinde çalışıyor. LG'nin sıradaki Alexa'lı buzdolabı InstaView ThinQ, 29 inç transparan dokunmatik ekranı, webOS platformu ve ses ile kontrolleri pek yeni sayılmasa da, fırınınızla entegre olması epey yeni bir özellik. Bir yemek tarifi seçtiğinizde, bunu Alexa desteği olan bir fırına göndererek sesli pişirme talimatları alabilirsiniz. Tabii bu biraz lüks oluyor, çünkü muhtemelen zaten buz dolabınızla fırınınız birbirinden o kadar uzak değildir.

İLGİLİ HABER LG, esnek ekran peşinde

Buz dolabı ayrıca yiyeceklerinize son tüketim tarihi de ekleyebiliyor, bunun yanında müzik akışı yapmak gibi diğer Alexa kullanan cihazlardan bekleyeceğiniz işlevleri yerine getiriyor.

Diğer elektronik ev eşyaları da gelişmelerde geri kalmıyor. EasyClean fırın, pişirmeye hazırlanmak için otomatik ön ısıtmaya başlıyor, QuadWash bulaşık makinesi ise sizin pişirdiğiniz şeye göre sonraki yıkamasını hazırlıyor.

İLGİLİ HABER LG'den yeni marka: ThinQ

LG, tüm bunların fiyatı hakkında veya ne zaman piyasaya çıkacakları hakkında bilgi vermedi, ama muhtemelen fiyat olarak oldukça yukarı seviyelerde olacaklar. Bunun yanında bu yeni elektronik eşyaların amacı açık: LG, eşyaların arasındaki bu sıkı koordinasyonun insanların hepsini LG marka almaya teşvik edeceğini düşünüyor.