Birbirini darbeden karı kocaya para cezası
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Birbirini darbeden karı kocaya para cezası

20.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:57
Birbirini darbeden karı kocaya para cezası

KAYSERİ'de, birbirlerini yaraladıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan G.K. (31) ve kocası M.K. (31), 2'şer bin 240'ar lira para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, birbirlerini yaraladıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan G.K. (31) ve kocası M.K. (31), 2'şer bin 240'ar lira para cezasına çarptırıldı. 

Geçen yıl 9 Eylül'de meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan G.K. ile M.K. arasında tartışma çıktı. M.K., karısını kolundan tutarak, demir kapıya doğru itti. G.K. de kocasına karşılık vererek, tekme ve yumruk attı. Birbirlerinden şikayetçi olan karı koca hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'deki karar duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuksuz sanıklardan G.K., "Eşim beni kolumdan tutarak kapıya vurdu. Bana hakaret etti. 'Evden çık' dedi. 1 gün hastanede kaldım. Sadece gömleğini yırttım. Kesinlikle eşime vurmadım. Yalan söylüyor. Şikayetçiyim" dedi.

M.K. de eşinden şikayetçi olduğunu anlatarak, "Eşime dokunmadım. Tekme attı. Psikolojim bozuldu. Şu an boşanma aşamasındayız. Sırtımı yumrukladı. İftira attı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, G.K. ile M.K.'ye 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 112 gün karşılığı, 2'şer bin 240'ar lira adli para cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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