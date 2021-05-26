BİRBİRİNE SARILI YÜZEN 3 KURBAĞA İLGİ ÇEKTİ
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BİRBİRİNE SARILI YÜZEN 3 KURBAĞA İLGİ ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Oltu Çayı'nda birbirine sarılarak yüzen 3 kurbağa görenleri şaşırttı.

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Oltu Çayı'nda birbirine sarılarak yüzen 3 kurbağa görenleri şaşırttı.

Oltu ilçesini ikiye ayıran Oltu Çayı'nda, son yılların en kurak dönemi yaşanıyor. Suyu azalan Oltu Çayı'nda birbirine sarılarak yüzen kurbağalar görenlerin ilgisini çekti. Fırat Aydın, "Suda birinin üzerine çıkıp sarılarak yüzen 3 kurbağa bize çok ilginç geldi. Böyle bir şey hiç görmemiştik. Arkadaşlarla ilgiyle izledik. Uzun bir süre bu şekilde yüzen kurbağalar suyun derinliklerine girerek gözden kayboldu" diye konuştu.

BİRBİRİNE SARILI YÜZEN 3 KURBAĞA İLGİ ÇEKTİ
BİRBİRİNE SARILI YÜZEN 3 KURBAĞA İLGİ ÇEKTİ
BİRBİRİNE SARILI YÜZEN 3 KURBAĞA İLGİ ÇEKTİ
BİRBİRİNE SARILI YÜZEN 3 KURBAĞA İLGİ ÇEKTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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