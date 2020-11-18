Birbirinden Güzel Tesettür Kot Kumaş Ferace Modelleri

En beğenilen kumaşların başında kot kumaşlar geliyor. Kot kumaşlardan harika feraceler tasarlanabiliyor. Kadınların ilgiyle takip ettiği tesettür giyimde 2020 yılının son zamanlarına doğru kot kumaşlar moda olmaya aday gösteriliyor.

Yeni sezona uygun tesettür giyimleri arasında kot feraceler de yer alıyor. Kot ferace ile farklı tarzda kombinler oluşturabilirsiniz. Böylelikle tarzınızı şekillendirebilirsiniz.

Küçükten büyüğe her yaştan kadının giyebileceği tesettür giyimlerden birisi de feracedir. Feraceler kot kumaştan yapıldığında daha çok tercih edilebiliyor. Kadınlar kotun pahalı bir kumaş olduğunu, haliyle kot feracelerin pahalı olacağını düşünüyor. Fakat bazı markalar tam aksine çok uygun fiyattan kot ferace satışı yapmaktadır. Bu markalardan birisi de QRAS 'dır.

KOT FERACELERDE YER ALAN KÜÇÜK DETAYLAR

Kot kumaş modeli kullanıldığı her ürüne farklı bir estetik katmaktadır. Kot pantolon, kot gömlek, kot ceket vb. kot kumaştan yapılan kıyafetler çok beğenilmektedir ve sıklıkla kullanılmaktadır. 2020 sezonunun modasına uyumlu kot kumaşından yapılmış feraceler vitrinlerde yerini almaya başladı. Vitrinlerde yer almaya başlayan kot feracelerde dikkat çeken bazı küçük detaylar mevcut. Bunlardan birisi kol kısmında bulunan fermuar ve cep detaylarıdır. Ayrıca kot feracelerin sırt bölümü bedene tam oturacak şekilde üretilmektedir. Daha doğrusu yeni üretilen kot feraceler bu özellikte olmaktadır. Bu da kullananların beğenisini toplamaktadır. Kişinin kendi bedenine uygun kot ferace modellerine QRAS sitemizden göz atabilirsiniz.

RENKLİ KOT KUMAŞ FERACE TASARIMLARI

Her üründe, tesettür giyimde olduğu gibi feracelerde de renk seçimi mevcut. Normalde ferace giyimlerinde fazla renk seçimi olmaz, lakin kot kumaşından yapılan feracelerde renk çeşitliliği oldukça fazladır. Açık ve koyu renk çeşitlerinde üretilen kot kumaş tesettür feraceler vitrinlerde yerini almaya başladı!

KOT FERACE MODELLERİ İLE OLUŞTURULAN EN GÜZEL KOMBİN TAVSİYELERİ

Kot ferace tesettür modelleri ile birbirinden şık kombinler oluşturabilirsiniz. Naçizane sizlere elimizden geldiğince güzel kombin önerileri vereceğiz.

Günlük hayatta rahat bir kombin oluşturmak isteyen hanımlar, kot ferace ile birlikte salaş kazak modellerinin bej rengi ve kırık beyaz rengini tercih edebilirler. Bildiğiniz gibi bej ve kırık beyaz renkleri sezonun renklerinden birisi kabul edilmektedir. Bu kazakların altına ise bej renk kalem etek tercih edilebilir. Bej kalem etekler 2020 sezonunun modasına uygundur.

Son olarak tesettür giyim kot ferace modelleriyle yapılan kombinlere en uyumlu ayakkabıları ve botları tercih ederek kombininizi tamamlayabilirsiniz. Botlarda ve ayakkabıda renk seçimi sizin tercihinize kalmıştır. Modacılara göre topuklu botlar tercih edilebilir.

NEDEN FERACE TERCİH EDİLMEKTEDİR?

Tesettür giyimde feracenin tercih edilmesinin sebeplerinden birisi feracenin bol ve rahat olmasıdır. Bol kesimde olduğu için çok sık tercih edilmektedir. Ayrıca kolaylıkla giyilebildiği için de tesettür giyimde sıklıkla tercih edilmektedir. QRAS üzerinden bir çok ferace tasarımına bakabilir, uygun fiyattan satın alabilirsiniz.