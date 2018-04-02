Birarabam'dan 66 Aya Kadar Taksit İmkanı

Birevim'in alt markası Birarabam, isteyen herkese herhangi bir fark ödemeden 66 aya kadar vadeyle ister sıfır kilometre isterse ikinci el araba alma imkanı sunuyor.

Birarabam'dan yapılan açıklamaya göre, araba almak isteyenlerin hayallerine faizsiz bir yöntemle ulaşmasının yolunu açma amaçlı kurulan şirket, isteyen herkese herhangi bir fark ödemeden 66 aya kadar vadeyle, ister sıfır kilometre isterse ikinci el araba alma fırsatı veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim'in alt markası olan Birarabam ile bugüne kadar 300'e yakın araba teslimatı gerçekleştirdiklerini, 2018 yılında bine yakın kişiyi daha hayalindeki arabayla buluşturmak istediklerini bildirdi.

Çiftçi, Birevim için bugüne kadar yapmış oldukları tüm yatırımların Birarabam için de geçerli olduğunu belirterek, Birarabam yöntemlerinin kendine özgü olduğunu, faiz ya da vade farksız araba sahibi olmak için müşterilerin, kendilerine başvurduğunu ve arabalarını gerçek fiyatlarıyla aldıklarını aktardı.

Birarabam yöntemleriyle tüketicilerin, toplam borçlarını erken bitirme imkanı yakaladığını, Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu imkandan yararlanabileceğini belirten Çiftçi, 66 aya kadar taksit imkanı sunduklarını, müşterilerinin, küçük taksitlerle, hiç peşinat vermeden de ikinci el veya sıfır kilometre araba alabileceğini bildirdi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Toplam borcun vadesinden önce bitmesi ilk defa bizim sunduğumuz bir hizmet. Böylelikle müşteriler, hem uygun taksit ödüyor hem de borcunu erken bitiriyor. Öte yandan, takipçilerimiz için dönem dönem bazı kampanyalar düzenliyoruz. Mesela kamu çalışanlarına, engelli vatandaşlarımıza, şehit yakınları ve gazilerimize yönelik kampanyalar düzenliyoruz. İnternet sitemizin kampanyalar bölümünde bunları yayınlıyoruz. Her geçen gün teslim sayımız artmakla birlikte kurulduğumuz günden bu yana 300'e yakın yakın araba teslimatı gerçekleştirdik. Bu sayı önümüzdeki yıllarda katlanarak ilerleyecektir. İnsanlar ev alırken daha yüksek tutarlara giriyor. Araba için böyle bir durum söz konusu değil. Daha kısa vadeler ve daha düşük tutarlar olduğundan haliyle teslim süreleri daha kısa oluyor."