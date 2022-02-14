Biran Damla Yılmaz diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma Kumru diziden çıkıyor mu?

Biran Damla Yılmaz diziden ayrılıyor mu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Yasak Elma dizisindeki rolüyle dikkat Biran Damla Yılmaz'ın diziye veda edip etmediği araştırılıyor.

YASAK ELMA KUMRU KİMDİR?

Çağatay'la eğlence diye başladığı ilişkisi aşka döner. O kaybedecek biri asla değildir. Kendinin sevilmediğine inanmaz. Narsist ve ukala bir yapısı vardır. İnsanları küçümser ona göre kendisi herkesten üstündür. Çağatay'ın Yıldız'ı seçiyor olması onu yaralar. Kumru duygularını belli etmez. Egosu çok yüksek olduğu için üzülse de takmıyor gibi davranır.

BİRAN DAMLA YILMAZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bugüne kadar 131 bölüm izleyici karşısına çıkan Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Henüz resmi bir açıklama gelmemesi nedeniyle ilerleyen bölümlerde gerçek belli olacak...

Haberler.com - Gündem