Biran Damla Yılmaz'dan örnek davranış
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Biran Damla Yılmaz'dan örnek davranış

Biran Damla Yılmaz'dan örnek davranış
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hayvan sevgisini her fırsatta dile getiren ve iki köpeği olan Biran Damla Yılmaz, Köyceğiz yangınından kurtulan bir yavru köpeği sahiplenerek örnek bir davranışa imza attı.

Hayvan sevgisini her fırsatta dile getiren ve iki köpeği olan Biran Damla Yılmaz, Köyceğiz yangınından kurtulan bir yavru köpeği sahiplenerek örnek bir davranışa imza attı.

 Oyuncunun Marla adını verdiği can dostuyla yaptığı paylaşım binlerce yorum ve beğeni aldı.

Marla'nın kardeşlerinin de sahiplenmeyi beklediği çağrısında bulunan Biran Damla Yılmaz yaptığı paylaşımda sevenlerine 'Bir sabah uyandım ve gözümü açtığım anda aklıma bir fikir geldi. Neden yangından bir şekilde kurtulan canlara ben de el uzatmayayım ki? Şu an en çok bizlere, bizim sevgimize, yuvamıza, ilgimize, rehabilitasyonumuza ihtiyaçları var. Küçük, büyük, sakat, yaralı diye ayırmadan; sadece onlara el uzatmamıza ihtiyaçları var' cümleleriyle seslendi.

Kaynak: Hürriyet

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