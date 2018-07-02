Abdullah Avcı: Bıraktığımız Yerden Devam Etmek İstiyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının yeni sezonda da şampiyonluk yarışında olacağını söyledi.

Medipol Başakşehir'in yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Her sene bir deneyim. Önümüzdeki sezonda yeni hedefler, yeni heyecanlar var. Yine aynı hedeflere koşan, son iki sezondaki gibi yarışın içinde olan, aynı organizasyonda, aynı planda, aynı duyguda hareket eden bir takım olacak." dedi.

Geride kalan sezonda çok sayıda yeni ismin bulunduğu bir kadroyla mücadele ettiklerini dile getiren Avcı, "Bu durumda 34 hafta yarışın içinde kaldık. Bu sene öyle bir durumumuz yok. Mukavelesi devam eden oyuncularımız var. Aramıza bir tek Soner Aydoğdu katıldı. Aynı heyecanla, bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"EMRE ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR VE BİZE ÇOK KATKI SAĞLIYOR"

Takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun özel bir oyuncu olduğunu dile getiren Avcı, "Kaptan oynayabildiği kadar oynasın. Türk futbolunun özel oyuncularından biri. Emre çok iyi çalışıyor ve bize çok katkı sağlıyor. Bu sene tekrar oynamasını istedik. O da bu duyguyu fiziksel ve zihinsel olarak yaşıyor. O da oynamak istedi." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın sakatlığını, cezasından daha çok düşündüklerini belirten Avcı, şunları söyledi:

"Arda'nın bir sakatlığı var, bir de cezası var. Aslında biz cezası yokmuş gibi düşünüyoruz. Ligin başlamasına 6 hafta var, 8 hafta da cezası var. Bu da 14 haftalık bir sürece tekabül ediyor. Sağlık ekibimizle bugün de bir toplantı yaptık. Arda çok özel bir oyuncu. O nedenle bizim transfere ihtiyacımız yok. Onun zihinsel ve fiziksel olarak burada olduğunu kısa zamanda göreceğiz."

"AVRUPA'DA ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ GRUPLARA KALABİLMEK"

Bu sezon mücadele edecekleri UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Geçen sezon 10 maç oynadık Avrupa'da. Türkiye'ye Beşiktaş'tan sonra en çok puan getiren takımız. Avrupa'da öncelikli hedefimiz gruplara kalabilmek. Oralar bize çok büyük deneyim kazandırıyor. Orada olmak, ülkeyi temsil etmek, lige de çok olumlu yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir'in bu sezonki tek transferi olan Soner Aydoğdu ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Soner benim milli takıma da aldığım, yetenekli, Gençlerbirliği altyapısından yetişmiş, inandığım bir oyuncu. Bugünü düşünürken, geleceğe de yatırım yapmak amacıyla düşündüğümüz oyunculardan biriydi. O da bizi tercih etti. Şu an federasyona vereceğimiz kadromuz hazır." şeklinde konuştu.

"COCU AVRUPALI VE BÜYÜK BİR İHTİMALLE SİSTEME, DÜZENE SAĞDIK"

Abdullah Avcı, Fenerbahçe'deki yönetim ve teknik adam değişikliğiyle ilgili yöneltilen soru üzerine, "Hem yönetim değişti hem de hoca değişti. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun." dedi.

Teknik direktör Phillip Cocu'nun takip ettikleri bir isim olduğuna değinen Avcı, "(Cocu) Avrupalı ve büyük ihtimalle sisteme, düzene sadık. Detaycı, planlı bir organizasyon içinde çalışacağını düşünüyorum. Öyle olduğunu da gösteriyor. Hazırlık ve lig maçları başladığı zaman herkesin birbirini tanıma fırsatı daha fazla olacak." şeklinde görüş belirtti.

"FAIR PLAY'E YAKIŞAN SEYİRCİLERİN ÇOĞALMASINI İSTİYORUZ"

Taraftar desteğinin her geçen gün arttığını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Son 4 sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda yer alan bir takımız. Yine son iki sezonda lig şampiyonluğu kovalayan bir takım olarak, taraftar sayımız artıyor. Dört sene önce sıfır seyircimiz vardı. Bugün 4-5 binleri bulmaya başladık. Seyirci sayısından çok, kaliteli seyirci olmalı. Güzel duyguların olduğu, fair play ruhuna yakışan seyircilerin çoğalmasını istiyoruz. Kolay olmuyor. Bu bir kültür ve yavaş yavaş artıyor. İyi bir stat, iyi bir tesis var. Seyirci desteğinin hızla artarak devam etmesini bekliyoruz."

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Medipol Başakşehir, yeni sezonun ilk çalışmasını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan antrenman tesislerinde gerçekleştirdi.

Antrenmana milli takımlara gittikleri için tatilleri devam eden İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Mahmut Tekdemir, Manuel da Costa, Joseph Attamah, Edin Visca, Riad Bajic ve Eljero Elia'nın yanı sıra, izinli olan Emmanuel Adebayor, Gael Clichy ve Alexandru Epureanu katılmadı.

Yeni sezon hazırlıklarını 9 Temmuz Pazartesi gününe kadar İstanbul'da sürdürecek olan Medipol Başakşehir, daha sonra 14 günlük kamp için Avusturya'nın Salzburg şehrine gidecek.

Burada 4 hazırlık maçı yapacak olan turuncu-lacivertli ekip, İstanbul'a dönecek. 29 Temmuz'a kadar İstanbul'da kalacak Medipol Başakşehir, 2 Ağustos'ta tekrar Salzburg'a giderek 2 hazırlık maçı oynayacak.