Bıraktığı boksa Türkiye şampiyonluğu ile dönüş yaptı

21.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:10

Milli sporcu İlayda Sıla Yurttutan, bıraktığı boksa tekrar başlayarak, Türkiye Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Çankırı'da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya alan Ordulu sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i makamında ziyaret etti.

Genç, burada yaptığı konuşmada, Ordu'nun gururu ringin sultanlarının başarılarının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Boksörlerin, şampiyonada Ordu rüzgarı estirdiklerini belirten Genç, başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

İlayda Sıla Yurttutan'ın sporu bıraktığını ancak daha sonra kendisini ikna ettiklerini anlatan Genç, "Spora devam etti ve Türkiye şampiyonu oldu. Milli takımda da ülkemizi temsil ediyor. Bundan dolayı da kendisi bize gurur veriyor. Çünkü sporcularımız büyük emekler sarf ediyor." diye konuştu.

16 yaşındaki İlayda Sıla Yurttutan ise bir dönem sporu bırakma kararı aldığını ve bir senelik bir ara olduğunu dile getirerek, "Daha sonra müdürümüz ve antrenörlerimle konuştum. Beni tekrar spora teşvik ettiler ve tekrar devam ettim. Bu organizasyonda da 69 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedefim Avrupa şampiyonasında derece yapmak. Sonrasında zamanla dünya şampiyonası var ve olimpik sporcu olmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa ikinciliği bulunan ve Türkiye Şampiyonası'nda 51 kiloda altın madalya kazanan Gamze Soğuksu da Çankırı'daki organizasyonda zorlu rakipleri olduğunu aktararak, "Başaracağıma inanıyordum. Çünkü gerçekten çok çalışmıştım, çok istiyordum. Çok zor rakiplerim vardı, ilk üç maçımda Türkiye'de dereceye girmiş, Avrupa'ya gitmiş sporcularla karşılaştım. Çok şükür çalışmamın karşılığını aldım." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Genç, ziyaretin sonunda boksörlere spor kıyafetlerinin yer aldığı hediye paketi takdim etti.

Kaynak: AA