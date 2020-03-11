'Bırakın' hayatınız yarım kalmasın Avrasya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kanan Abbaslı ise sigarayı bıraktığınızda vücudunuzda neler olduğunu anlatıyor.

Her gün 4000 zararlı kimyasalı içinize çekiyorsunuz

Sigaranın ne kadar zararlı olduğu bilinse de, televizyonlar ve gazeteler risklerini en yüksek sesle söylese de sigara kullanımı giderek artıyor. Üstelik tüm bu bilinçlendirme çalışmalarına rağmen sigara kullanım yaşı giderek düşüyor. Artık sigarayı bir halk sorunu olarak görmek gerekiyor. Çünkü yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Sadece sigara da değil, nargile pipo gibi diğer tütün ürünleri de zamanla kişide psikolojik ve fizyolojik bir bağımlılığa dönüşüyor. Tütün ürünlerinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunuyor ama esas bağımlılığı yapan madde nikotindir. Koklanarak burundan çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünler de nikotin kadar yüksek düzeyde zehir içeriyor.

Mesele sigara değil hayatınız!

Sigara içerek her gün aşağıda yer alan

Kalp ve damar hastalıkları,

Damarlarda tıkanma ve felç riski,

Erken doğum ve düşük,

Akciğer rahatsızlıkları ve KOAH,

Midede gastrit, ülser, kanser,

Ciltte sararma ve erken yaşlanma,

Dişlerde sararma, diğer ağız sağlığı problemleri,

Çeşitli kanser türleri.

Son sigaranızdan sonra neler yaşandığı biliyor musunuz?

Bırakmak istediğinize karar verdiniz ve son sigaranızı söndürdünüz. Bu noktada vücudunuz bu yeni duruma tepki vermeye başlar. Vücut sağlıklı olmaya programlandığı için kendini onarmaya başlar.

İşte son sigaradan sonra vücutta meydana gelen değişiklikler;

20 Dakika Sonra: Kan basıncınız düzelir. Kalp atışlarınız normale döner. El ve ayak ısınız normale döner.

8 Saat Sonra: Kanınızdaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyi yarıya düşer. Kanınızdaki oksijen seviyesi normale döner.

24 Saat Sonra: Karbonmonoksit vücudunuzdan tamamen atılır. Akciğerleriniz sigaranın neden olduğu mukusu temizlemeye başlar. Kalp krizi riskiniz azalmaya başlar.

48 Saat Sonra: Vücudunuzdaki nikotin tamamen temizlenir. Koku ve tat duyularınızda artış kaydedilir.

72 Saat Sonra: Nefes almanız kolaylaşır. Enerji seviyeniz yükselir.

2-12 Hafta Sonra: Kan dolaşımınız daha sağlıklı gerçekleşmeye başlar. Akciğer fonksiyonunuz %30 oranında artar. Yürüme ve koşmanız kolaylaşır.

3-9 Ay Sonra: Öksürük ve göğüsteki hırıltılarınız azalır. Nefes alma sorunlarınız iyileşir. Akciğerlerinizin enfeksiyona karşı direnci artar.

1 Yıl Sonra: Kalp hastalığı riski, sigara içmeye devam eden birinin taşıdığı riskin yaklaşık yarısına iner.

5 Yıl Sonra: Ağız ve gırtlak kanserinden ölme riskiniz azalır.

10 Yıl Sonra: Akciğer kanserine yakalanma riskiniz, sigara içmeye devam eden birinin taşıdığı riskin yarısına iner Kalp hastalığı riskiniz hiç sigara içmemiş birinin taşıdığı riskle aynı seviyeye iner.

15 Yıl: Felç geçirme ve kalp krizi riskiniz hiç sigara içmemiş birinin taşıdığı riskle aynı seviyeye iner.

İşte içtiğiniz o son sigarayla birlikte hayatınız da değişmeye başlar. Bedeniniz sağlıklı olmak için çaba sarf eder. Bu çabanın karşısında tekrar bir sigara yakmak size kalır…

Kaynak: Bültenler