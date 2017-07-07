Birahaneye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

KONYA'da birahaneye kimlikleri belirlenemeyen kişilerin ateş açması sonucu Suriye uyruklu Hasne Yalı yaralandı.



Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan birahanede meydana geldi. Plakaları sökülen siyah renkli otomobille o sırada kapalı olan birahanenin önüne gelen 3 şüpheli ateş açıp kaçtı. Birahanenin üst katına isabet eden kurşunlarla, burada bulunan Suriye uyruklu Hasne Yalı kolundan yaralandı. Yaralı kadın olay yerine çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay yerinde inceleme yapan polis duvarlarda delikler tespit etti ve yerde çok sayıda boş kovan buldu. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı görüntülerini de inceleyen polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



- Konya