Birahanedeki kavga sokağa taştı: 1 yaralı Mustafakemalpaşa ilçesinde bir birahanede çıkan kavga sokağa taştı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde bir birahanede çıkan kavga sokağa taştı. Arbedede bir kişi göğsünden bıçaklandı.



Hafta sonu Mustafakemalpaşa Sabribey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir birahanede, alkol alan iki grup arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma sokağa taşarken, Taner A. isimli şahıs Özer Ş. tarafından göğsünden yaralandı. Göğüs bölgesine aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır bir şekilde yaralanan Taner A. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Olay sonrasında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçan Özer Ş. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Özer Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA