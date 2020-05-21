Birahanedeki cinayete 3'er kez müebbet talebi Bursa'da alacak meselesi yüzünden Aydın Aktaş'ı (53) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan baba-oğul ve damatlarının 3'er kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

Bursa'da alacak meselesi yüzünden Aydın Aktaş'ı (53) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan baba-oğul ve damatlarının 3'er kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Sanıklar, maktulün yakınlarına başsağlığı dilerken, avukatların tahliye talebi reddedildi.

Cinayet, Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz yıl ekim ayında bir iş hanında yaşandı. İddiaya göre, Aydın Aktaş, kendisine 40 bin lira borcu bulunan Cengiz Beran'ın (50) kayınpederi Murat Beran'a (63) ait ganyan bayiine, bir grup ile gitti. Aydın Aktaş'ın Murat Beran'a kafa atması sonucu taraflar arasında kavga çıktı. Kavgaya, Beran'ın oğlu Kadir Beran (35), damadı Cengiz Beran ile Aktaş'ın oğlu Kaan Aktaş ve yakını Yusuf Gökçe de dahil oldu.

Cengiz Beran ve Kadir Beran, tabancayla Aydın Aktaş ve oğlu ile yakınına ateş etti. Yaralanan Aydın Aktaş, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın Aktaş, kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınarak, Bursa Adliyesi'ne sevk edilen baba Murat Beran, oğlu Kadir Beran ve akrabaları olan damatları Cengiz Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmek ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan baba-oğul ve damatlarının yargılanmasına başlandı. Tutuklu 3 sanık, duruşmaya Bursa E Tipi Cezaevi'nden korona virüs tedbirleri sebebiyle Segbis sistemiyle katıldı.

Sanıklardan Murat Beran, savunmasında, "Altılı ganyan bayisinin yanında birahane var. İş yerime geçerken, birahane sahibine selam verdiğim sırada, masada oturan Aydın Aktaş, 'Ne olacak bu iş' diye seslendi. Ben de 'Bana mı diyorsun?' dedim. 'Sana diyorum, damadının 40 bin lira borcu var' dedi. Damadımla konuşursun dediğimde de 'Onda para yok sen vereceksin' dedi. Baskı yapınca, şekerim yükseldi. Arbede yaşandı. Kafasından kan geldi. Bizi ayırdılar. Ertesi gün, iş yerime 10 kişilik bir grup girdi. Önde, Aydın Aktaş vardı. Küfür ederek üzerime geldi, 'Senden alırım demedim mi?' diyerek, yüzüme kafa attı. Yerdeyken silah sesi duydum. Cengiz'in elindeki silahlardan biri yere düştü. Düşen silahı aldım. Vurulduğunu görmediğim Aydın'ı yere düşerken gördüm. Oğlum Kadir'in boğazına Aydın'ın oğlu sarılmış. Bırakmasını istedim. Bu sırada bir el yere ateş ettim. Ruhsatları olmayan iki silahta bana aittir. İki kişinin nasıl yaralandığını görmedim. Dükkanıma gelen tüm sanıklardan şikayetiyim. Ölenin yakınlarına avukatları aracılığı ile başsağlığı diliyorum" dedi.

İş yerinde kasanın başında otururken içeriye, grubun girdiğini söyleyen Cengiz Beran ise, "Aydın Aktaş ile hiçbir alışverişim yoktur. Birahanedeki tartışmayı bilmiyorum. İçeriye girenlerin bazılarının elinde bir iki metre uzunluğunda sopalar vardı. Aktaş, kayınpederimin yüzüne kafa attı. Oğlu yumrukla vurmaya başladı. Sekiz metrekarelik alanda, yere düşen babam, 'Yapmayın etmeyin' diye bağırıyordu. Ayağa kalktığımda Aydın Aktaş elindeki bıçağı bana salladı. Yanağımı çizdi. Korku ve panikle kayınpederime ait iki silahı çekmeceden çıkardım. Aktaş'a çift silahla ateş ettim. Yere düştüğünü gördüm. Elimdeki silahın biri yere düştü. Kadir'in kapının önünde 'Baba beni kurtar' diye bağırdığını duydum. Babam, Kaan'a oğlunu bırakmasını istedi. Yere doğru ateş edince Kaan, Kadir'i bıraktı. Olay nedeniyle pişmanım. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Sanıklardan Kadir Beran da "İş yerinde müşterilere çay satışı yapıyorum. 7-8 kişinin girdiğini gördüm. Bizim 8 metre karelik çalıştığımız alana girdiler. Herkes birbirine saldırıyordu. Tanımadığım biri göğsümden tutarak, beni yüzüstü yere düşürdü. 7-8 el silah sesi geldi. Kimin vurulduğunu görmedim. Dışarıya çıkmaya çalıştığım sırada Kaan Aktaş'la aramda arbede yaşandı. Kafamı koltuğunun altına sıkıştırdı. Yardım istedim. Babam geldi, 'Oğlumu bırak' diyen sesini duydum. Bir el silah sesi duyunca beni bıraktı. Bize saldıran diğer kişilerden şikayetçiyim" dedi.

Sanık avukatları, olayın meşru müdafa koşulları altında gerçekleştiğini söyleyerek, tahliye kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, müştekiler ile tanıkların ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA