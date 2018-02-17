Birahanede Çıkan Kavgada 1 Kişi Silahla Yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde birahanede çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Olay, Yeni Cami Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birahanede bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzere olay yerine giden polis ekipleri Satılmış Tuna(48) isimli şahsı yerde yatar halde buldu. Göğsüne ve sal kalçasına aldığı 2 kurşunla yaralanan Satılmış Tuna, 112 Acil Servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen Muhterem T.'nin otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken, silahlı yaralama olayını gerçekleştiren şüpheliye yakalama çalışması devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN