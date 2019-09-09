Birahanede çalışan özbek kadın, pompalı tüfekle öldürüldü (3)

09.09.2019 22:14

YAKALANDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede kayıt dışı konsimatrislik yaptığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'yı pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan Vedat K., polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalandı. Basat köyü yakınlarında yakalanan Vedat K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Vedat K. ile Ozorkhon Abdıkarımova arasında ilişki olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA