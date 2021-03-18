Birahane gibi faaliyet gösteren büfeye baskın
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Birahane gibi faaliyet gösteren büfeye baskın

18.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:01
Birahane gibi faaliyet gösteren büfeye baskın

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan baskında bir tekel büfesinin birahane gibi faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan baskında bir tekel büfesinin birahane gibi faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

İlçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde işletmeciliğini T.A.'nın yaptığı tekel büfesinde alkol sunumu yapıldığı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, birahane gibi faaliyet gösteren büfede, 2 masada birisi kadın olmak üzere toplam 7 kişiyi alkol alırken yakaladı.

Büfe işletmecisine ve alkol sunumu yapılan kişilere sosyal mesafe kurallarına uymadıklarından dolayı Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ilgili maddesinde idari para cezası kesildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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