"Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos" sergisi yarın açılıyor

26.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:18

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan "Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos" sergisi yarın açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Belçika KU Leuven Üniversitesinin desteklediği Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi işbirliğiyle hazırlanan serginin basın toplantısı ve ön gösterimi gerçekleştirildi.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Beyoğlu'nda bulunan binasında gerçekleşen toplantıda Sagalassos Kazısı Başkanı Jeroen Poblome ile Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen yer aldı.

Toplantıda konuşan Güngen, eserlerin kurulumu için özenle çalışıldığına dikkati çekerek, "Tırnak büyüklüğündeki eserlerden anıtsal imparator heykellerine, hassas cam, kemik ve pişmiş toprak gibi pek çok farklı materyal, uzman bir nakliye ekibi restoratör ve arkeologlar gözetiminde özel malzemelerle ambalajlandı ve taşındı." dedi.

Sergisinin Yapı Kredi Kültür Sanat'ın üç katında yer aldığını belirten Güngen, şöyle devam etti:

"Binanın ilk katını, 1990 yılında başlayan ve disiplinler arası bir araştırma projesi olan Sagalassos kazılarına, kazılarla birlikte Sagalassos ve ait olduğu Pisidia bölgesinin coğrafyası, jeolojisi, bitki örtüsü, inanç sistemi, tanrıları, insanları, hayvanları ve bitkilerini tanıtmaya ayırdık. İkinci katta tarih öncesi çağlar, Sagalassos'un kuruluşuna tanıklık eden Bronz Çağı, Hellenistik Çağ, Roma Dönemi, Bizans Dönemi ve Selçuklu Dönemi eserleri kronolojik bir konsept içinde sergileniyor. Üçüncü kat ise antik ekonomi, yaşam kalitesi, beslenme alışkanlıkları ve mutfak eşyaları, insanların ölümle nasıl başa çıktıkları ve ölümün nitelikleri gibi tematik bölümlerden oluşuyor."

Kazı Başkanı Poblome ise antik çağın önemli yerlerinden olan "Sagalassos"un bir parçasını İstiklal Caddesi'nde görmenin heyecan verici olduğunu belirterek, serginin Burdur Arkeoloji Müzesi'nden getirilen 368 eserden oluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin arkeolojik bakımdan araştırma potansiyeli yüksek bir bölge olduğuna değinen Poblome, "Desteklerinden ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ayrıca sergide emekleri olan Yapı Kredi Müzesi yönetici Nihat Tekdemir'e teşekkür ediyorum. Sergiye getirilen eserler ve sergide kullanılan bütün peyzaj fotoğrafları ise Belçikalı sanatçılar Bruno Vandermeulen ve Danny Veys tarafından çekildi." ifadelerini kullandı.

Jeroen Poblome, toplantının ardından basın mensuplarına düzenlenen sergi turunda, Sagalassos'a ait eserlerin detaylarını verdi.

Sergi hakkında

Akdeniz'in en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Sagalassos için yapılan çalışma, Türkiye'de son yıllarda hazırlanan en kapsamlı arkeoloji projelerinden kabul ediliyor.

"Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos" sergisinde, Burdur yöresinde kalıntılarına rastlanan mamut kemiklerinden, inanç ritüellerini yansıtan pişmiş toprak figürinlerine, Büyük İskender heykelciğinden, taş aletler, süs eşyaları, pişirme ve yemek kaplarına kadar birçok eser bulunuyor.

Sagalassos ve Pisidia Bölgesi'nin geçmişine ışık tutacak sergi, Antik Sagalassos sakinlerinin gündelik ve sosyal yaşamlarını gözler önüne seriyor.

Sergide, Bereket Tanrıçası Demeter heykeli, orijinali yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olan İmparator Marcus Aurelius heykelinin beyaz mermerden yontulmuş başı, kolları ve bacaklarıyla İmparator Hadrian heykeline ait baş da görülebilecek.

Kronolojik ve tematik bölümler halinde hazırlanan sergi için yapılan kitap çalışmasından da kapsamlı bilgiye ulaşılabilecek.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sagalassos kentinden kalıntıların yer aldığı sergi, 28 Mayıs 2020'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA