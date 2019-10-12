"Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi Erzurum'da

12.10.2019 16:30

Erzurum'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisinin (GAKSA) iş birliğiyle hazırlanan "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı.

Yakutiye ilçe meydanındaki Yakutiye Medresesi'nde açılan sergide, Anadolu Selçuklu dönemini yansıtan heykeller, replika şapkalar ve Konya Olgunlaşma Enstitütüsü'nün hazırladığı kostümler yer alıyor.

GAKSA Başkanı Işın Fırat, serginin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu Selçuklu dönemini anlatan eserleri sergilemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Sergide bir çok materyalin yer aldığını belirten Fırat, "Bir Zamanlar Selçuklu' konulu sergimiz Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Müzeler Genel Müdürlüğünün talimatı ve bizim iş birliğimizle hazırlandı. Selçuklu döneminde yaşamış sultanlar, baniler, alimler, ruhanilerin yer aldığı heykeller, replika şapkalar ve Konya Olgunlaşma Enstitütüsü'nün hazırladığı kostümler sergimizde yer alıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok yerinde sergi açtıklarını anımsatan Fırat, şunları kaydetti:

"Bu Anadolu Selçuklu kokan, onların canlarını, nefeslerini bizlere katan bir sergi ve toplamda 200 parçadan oluşuyor. Ahlat'tan başladık ve Van, Kars, Doğubayazıt gibi yerlerden sonra şimdi de Erzurum'dayız. Tokat, Sivas, Kayseri, Ankara, Konya, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne'den sonra ve İstanbul'da son bulacak olan bu sergi sonunda 17 bin kilometre yol gitmiş olacağız. Bu sergi evlatlarımıza Osmanlı haricinde Selçuklu'nun da bir varlığının, kıymetinin olduğunu anlatmak adına yürüyüp gidecek."

Erzurum'un çok önemli Anadolu Selçuklu dönemi eserlerine sahip bir kent olduğunu anlatan Fırat, Yakutiye Medresesi gibi tarihi bir mekanda sergi açmanın kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Sergi, 4 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA