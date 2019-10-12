"Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi" Erzurum'da

12.10.2019 15:24

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi işbirliğinde düzenlenen 'Bir Zamanlar Selçuklu' adlı sergi Erzurum'a ulaştı. Selçuklu dönemini anlatan resim, kostüm ve giysilerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.



Tarihi Yakutiye Medresesinde yapılan serginin açılışına Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılıştan sonra GAKSA Başkanı Işın Fırat, davetlilere sergiyi gezdirdi.



30 yıla aşkın bir sürede hazırlanan sergi kitre maddesinden yapılmış 50 adet heykel, 50 adet menkıbe tasviri bulunduğu bilgisini veren Işın Fırat, ayrıca Aynur Atayurt'un yağlı boya tabloları ile Konya Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan 20 adet dönem kostümlerinin sergilendiğini anlattı. Anadolu'da Selçuklu döneminde yaşamış sultanları, hanım sultanları, banileri, ruhanileri, alim ve bilim insanlarının kitre heykellerin yer aldığı sergide o dönemi anlatan menkıbe, tasviri yağlı boya tablolar ile dönemin replika keçe başlıkları ve Konya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırlamış olduğu Selçuklu kostümleri büyük ilgi gördü.



GAKSA Başkanı Işın Fırat, çok büyük emeklerle hazırlanan bir projeyi sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu proje yaklaşık 30 yıllık bir proje 10 yılı çalıştaylarla geçti. Yanlış yapmamak adına Selçuklunun başından sonuna kadar eğitim, müzik, giyim ve mimaride ince ayrıntılara kadar dikkat ettik. Kültür Bakanlığı himayesinde bu projeyi hayata geçirdik. İlk önce küçük küçük bazı şehirlerde başladık. Daha sonra 200 parça hale gelince Anadolu turnesini yapmaya başladık. Ahlat, Van, Kars, Doğubayazıt ile başladık ardından 14 şehir daha gezince Topkapı Sarayında final yapacağız. Türkiye'nin bir başından diğer başına kadar Selçuklunun yaşantısını, heykellerle, yağlı tablolarla, replikalarla ve uzun soluklu tasarım çalışmaları ile anlatmak istedik. Gençlerimize Osmanlının haricinde bir de Selçuklunun olduğunu anlatmak istiyoruz" dedi.



Serginin Erzurum'dan sonraki istikameti ise Tokat olacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA