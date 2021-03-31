"Bir Zamanlar Kıbrıs" yarın TRT 1'de başlayacak
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"Bir Zamanlar Kıbrıs" yarın TRT 1'de başlayacak

Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
'Bir Zamanlar Kıbrıs' yarın TRT 1'de başlayacak

Tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak.

Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak
Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak

Tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan dizinin, 1963'te tarihe "Kanlı Noel Gecesi" olarak geçen saldırıyı anlatan ilk bölümü yarın ekrana gelecek.

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor.

Dizinin başrollerini ise Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu paylaşıyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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