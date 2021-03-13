"Bir Zamanlar Kıbrıs"ta EOKA-B'nin liderini canlandıracak Tayanç Ayaydın, rolünün zorluklarını anlattı Açıklaması
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"Bir Zamanlar Kıbrıs"ta EOKA-B'nin liderini canlandıracak Tayanç Ayaydın, rolünün zorluklarını anlattı Açıklaması

13.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:29

TRT 1'in yeni dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs"ta, Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamak için kurulan EOKA-B.'nin liderlerinden Nikos Sampson'u canlandıran Tayanç Ayaydın, "Başta bu rolü kabul etmek ile ilgili çok tereddüt yaşadım. Ama en sonunda oynama kararı aldım.

TRT 1'in yeni dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs"ta, Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamak için kurulan EOKA-B.'nin liderlerinden Nikos Sampson'u canlandıran Tayanç Ayaydın, "Başta bu rolü kabul etmek ile ilgili çok tereddüt yaşadım. Ama en sonunda oynama kararı aldım. Hayatımda ilk defa empati kurmamın çok çok zor olduğu bir karaktere hayat vereceğim." ifadelerini kullandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, tamamı KKTC'de çekilen dizi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.

Yakın zamanda yayınlanması planlanan dizinin başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu yer alacak.

Oyuncu Tayanç Ayaydın, dizide, Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamak için kurulan, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle yaptığı darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u deviren EOKA-B'nin liderlerinden Nikos Sampson'u canlandıracak.

Açıklamada oyuncu Ayaydın'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Dönemin Rum kesiminin Cumhurbaşkanlığına kadar çıkacak olan, Makarios'u bile deviren bir Yunan Rum Komutanı Nikos Sampson. Herkesin bildiği üzere tarihte var olmuş, savaş suçlusu olarak bile yargılanmamış, hakikaten çok karanlık bir tarafta var olmuş biri. Başta bu rolü kabul etmek ile ilgili çok tereddüt yaşadım. Ama en sonunda oynama kararı aldım. Sonuçta zaten birinin canlandırması gerekiyordu, bu hikayenin anlatılması adına. Benim için büyük bir sorumluluk, hayatımda ilk defa empati kurmamın çok çok zor olduğu bir karaktere hayat vereceğim. Süreçte ben de bu sorumluluğun altından nasıl kalkacağımı merak ediyorum."

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğund Hakan İnan oturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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