Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir, oyuncuları kadrosu kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir, oyuncuları kadrosu kimler?

15.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:03
Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir, oyuncuları kadrosu kimler?

TRT 1, reyting rekorları kıran ve ses getiren yapımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer aldığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla yakında izleyiciyle buluşacak. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm fragmanı izle!

TRT 1, reyting rekorları kıran ve ses getiren yapımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer aldığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla yakında izleyiciyle buluşacak. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.
Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.
Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs", kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCU KADROSU KİMLER?

Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci'yi Pelin Karahan, Türkiye'den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor. Rum komutan Samson'u Tayanç Ayaydın, Kıbrıs Türk Lideri Rauf Denktaş'a da Devrim Saltoğlu hayat veriyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.

OYUNCULARI

Ahmet Kural

Pelin Karahan

Serkan Çayoğlu

Gülper Özdemir

Tayanç Ayaydın

Devrim Saltoğlu

Hasan Küçükçetin,

Miray Akay,

Deniz Baytaş,

Ahmet Sömers,

Hakan Güner,

Nebil Sayın,

Emre Törün

Bade Arazlı

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TRT 1, reyting rekorları kıran ve ses getiren yapımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer aldığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla yakında TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir, oyuncuları kadrosu kimler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:08:56. #1.14#
title