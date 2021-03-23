Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir? Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi yakında izleyici ile buluşacak. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir?

Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturan Bir Zamanlar Kıbrıs, izleyici ile buluşacak. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir? Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler?

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğuna ise Hakan İnan'ın otuduğu "Bir Zamanlar Kıbrıs"ın konusu ise şöyle:

"1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. "

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Kıbrıs, 1 Nisan Perşembe günü 20.00'de TRT1'de başlıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİMLER?

Fragmanda, Sakız fabrikası sahibi Kemal Dereli'nin (Ahmet Kural), eşi İnci (Pelin Karahan) ve iki kız çocuğuyla birlikte adada mutlu bir yaşam sürerken, yapılan saldırılarla parçalanmaya başlayan hayatlarından ilk görüntüler izleyicilerin dikkatine sunuldu.

Şiddetlenen olaylar nedeniyle, nişanlısı Ayşe'ye veda ederek Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı'nın (Serkan Çayoğlu) dönemin Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Rauf Denktaş'la (Devrim Saltoğlu) birlikte verdiği mücadele ekrana yansıtıldı.