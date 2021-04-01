Bir Zamanlar Kıbrıs İnci kimdir?

TRT1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'i izleyicilerin merak konusu oldu. Gösterdiği performansa dikkatler çeken ve beğeni toplayan İnci karakteri hakkında Bir Zamanlar Kıbrıs İnci kimdir, cevabı merak edildi.

Meraka beklenen ve izleyici ile buluşan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi izleyiciden tam not aldı. Dizi karakterlerinden İnci de izleyicilerin merak konusu odu. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs İnci kimdir?

BİR ZAMANLAR KIBRIS İNCİ KİMDİR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde İnci rolünde Pelin Karahan oynamaktadır.

PELİN KARAHAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Ekim 1984

Kaç yaşında: 36 yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,6 m

Ankara'da doğup büyüyen Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Karahan, İlkokulu Arı Koleji'nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme'den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans'a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Bu dizide Dağhan Külegeç ile olan uyumu göz doldurdu ve efsane iki aşık Aslı Efe'yi AsEf'i yaşattı. Reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.

TRT Okul'da "Bir Evde" adlı hayvan bakımı programını sundu.

Show TV'de "Pelin Karahan ile Nefis Tarifler" adlı yemek programını sundu.