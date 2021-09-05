"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi ekibi ikinci sezon çekimleri için KKTC'ye geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi ekibi ikinci sezon çekimleri için KKTC'ye geldi

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi ekibi ikinci sezon çekimleri için KKTC'ye geldi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Kültür Sanat

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin oyuncuları ve ekibi, ikinci sezon çekimlerini gerçekleştirmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin oyuncuları ve ekibi, ikinci sezon çekimlerini gerçekleştirmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Girne Amerikan Üniversitesinden (GAÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜ sponsorluğunda, KKTC'nin çeşitli bölgelerinde çekimleri gerçekleştirilen ve TRT'de izleyiciyle buluşan dizinin ekibi yeniden KKTC'ye geldi.

"Bereli" karakterine hayat veren Serkan Çayoğlu, Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "O yıllarda yaşanan acı olayların çekilmesi gereken yer KKTC'den başka bir yer değildir. O nedenle 2. sezon çekimleri için geri döndük." dedi.

Çayoğlu, "Hikayeler gerçek olduğu için, gerçek duygular ve sorumluluk hissiyatı çok baskın oluyor. O dönemi gerçekte yaşayan insanlar ara ara setimizde bulunuyor ve onlarla tanışmak duygularımızı çok daha başka boyutlara taşıyor. Bizler sorumluluğumuzun farkındayız, elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz, gerisi seyircinin takdiridir." şeklinde konuştu.

İlk sezonu TRT1 ekranlarında yayımlanan ve 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntıların ekrana getirildiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Hulusi Akar Tanju Özcan Sultan Alparslan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Demet Akalın Mesut Akusta
Spor Ali Koç Ali Öztürk Salih Uçan Şenol Güneş Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi ekibi ikinci sezon çekimleri için KKTC'ye geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 17:46:04. #1.16#

title