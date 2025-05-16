Bir Zamanlar İstanbul final mi yapıyor?

Bir Zamanlar İstanbul final mi yapıyor?
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1990'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizi izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar İstanbul final mi yapıyor?

Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'un başrolleri paylaştığı, TRT'nin yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul", bu akşam ilk bölümüyle TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor. Peki,

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin'in, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan, A. Kadir İlter'in üstlendiği dizide Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'a, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban ve Şebnem Dönmez eşlik ediyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin seti, 1990'ların İstanbul'unu yansıtmak için özel olarak tasarlandı. Bozdağ Film Platolarında, dönemin sokakları, binaları ve hayat tarzı detaylı bir şekilde yeniden inşa edildi. İstanbul'un Balat, Fatih, Beyoğlu ve Galata gibi semtlerde de çekim yapılıyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Dizi, birebir bir gerçek hikayeyi anlatmasa da 90'lı yılların toplumsal gerçekliklerinden izler taşıyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş haberinde "TRT1'in bu akşam 14. Bölümü ekrana gelecek Bir Zamanlar İstanbul dizisi için final kararı verildi. Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'u buluşturan dizi 16. Bölümde ekrana veda ediyor." ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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