Geçmiş yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizi izleyicilerin merak konusu oldu. Bir Zamanlar İstanbul CANLI izle! Bir Zamanlar İstanbul 11. Bölüm TRT 1 HD izleme linki!

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NE?

Geçmiş'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizinin konusu şöyle:

"Daha çok büyümek için silah ticaretine başlayan Kenan Gencer, işini sağlama almak amacıyla Emniyet Müdürü Çetin'le iş birliği yaparken, Kenan'ın adamı Celal bu işte depo olarak kullanılmak üzere İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister. İlyas Usta'nın hayır cevabı kabul edilmez ve bir saldırı gerçekleştirilir. Bu saldırıdan hayatı etkilenen Ali işin peşine düşer ve bir tanığa ulaşır ancak onunla konuşamadan tanık Celal'in adamları tarafından öldürülür. Bu olayı gören Ali katillerden birini tam konuşturacakken Celal'in diğer adamları tarafından öldüresiye dövülür ve sokak ortasında bırakılır. Artık bir Köroğlu doğacaktır."

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin'in, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan, A. Kadir İlter'in üstlendiği dizide Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'a, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban ve Şebnem Dönmez eşlik ediyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin seti, 111110'ların İstanbul'unu yansıtmak için özel olarak tasarlandı. Bozdağ Film Platolarında, dönemin sokakları, binaları ve hayat tarzı detaylı bir şekilde yeniden inşa edildi. İstanbul'un Balat, Fatih, Beyoğlu ve Galata gibi semtlerde de çekim yapılıyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Dizi, birebir bir gerçek hikayeyi anlatmasa da 110'lı yılların toplumsal gerçekliklerinden izler taşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ali, F-16 projesine dair karanlık sırların tek canlı tanığı olan mühendis Muzaffer Tekin'i yakalamayı başarmıştır. Onu adalete teslim etmeye hazırlanırken ağabeyi Emin'in kaçırıldığını öğrenmesi her şeyi değiştirir. Ali ve arkadaşları hem Emin'i kurtarmak hem de büyük planları boşa çıkarmak için sessizce harekete geçer ancak Ogün de kendini kurtarmak için Emin'i pazarlık konusu yapar. Bu durum işleri daha da karıştırır. Muzaffer Tekin'i yakalamak için elinde çok imkân olmadığını fark eden Mithat, Çetin'i devreye sokar ama Çetin'in önüne ansızın gelen bir belge, denklemi değiştirir. Bu belge hayat mı kurtaracak yoksa dengeleri yeniden mi kuracaktır? Ali tüm bu mücadelenin arasında arkadaşlarıyla yeni kurdukları derneğin hazırlığı içindedir. Bosna'nın simge ismi Aliya İzzetbegoviç'in Türkiye'ye geleceği haberi onu derneklerinde ağırlamak isteyen Ali ve arkadaşlarını hazırlıkları hızlandırmaya iter. Alilerin dışında İzzetbegoviç için hazırlık yapan iki isim daha vardır: Külhan ve Mithat. Onların planı Türkiye siyasetini değiştirmeye yöneliktir. Seher ise Ali'den geldiğini sandığı mektup nedeniyle Ali ile arasına mesafe koymak ister. Ali aralarındaki uzaklığı annesi Serpil'in sözlerine bağlarken, asıl kopuşun başka bir yerden beslendiğinden habersizdir. Mektup ve Serpil'in sözleri Ali ile Seher'i ayırmaya yetecek midir yoksa kaderin onları yeniden bir araya getirecek başka planları mı vardır?

CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bir Zamanlar İstanbul dizisini TRT 1 platformlarından izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KARAKTERLERİ